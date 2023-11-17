Глава ФРБ Сан-Франциско советует ФРС подождать с изменением ставки

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Федеральной резервной системе стоит занять выжидательную позицию по отношению к денежно-кредитной политике с учетом неопределенности в американской экономике, заявила президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли.

"Когда мы поймем, в каком направлении мы движемся, активные действия будут иметь смысл, - сказала она на мероприятии во Франкфурте. - Но иногда нужна смелость другого рода: смелость подождать".

"Когда неопределенность велика, а риски в плане достижения наших целей более сбалансированы, нам нужно действовать постепенно", - заявила Дейли.

Сейчас ставка ФРС находится на уровне 5,25-5,5% годовых - максимальном за 22 года. Рынок в целом ожидает, что ФРС будет удерживать ставку на этом уровне до следующего мая, а затем приступит к ее снижению.

Руководители центробанка пока не уверены в том, что инфляция движется к целевому уровню в 2%, отметила Дейли. Также нет уверенности в том, что эффект от прошлых подъемов ставок в полной мере отразился на экономике.

Глава ФРБ Бостона Сьюзен Коллинс в интервью CNBC сказала, что не исключает дальнейших повышений ставки.

"Я бы не стала закрывать вопрос дополнительного ужесточения денежно-кредитной политики", - отметила она.

По ее мнению, Федрезерв не должен поспешно реагировать как на плохие, так и на хорошие данные об инфляции. Базовый уровень инфляции (без учета топлива и продуктов питания) в последние три месяца составлял 3,4%, что существенно выше желаемого уровня, добавила она.

Президент ФРБ Чикаго Остан Гулсби подтвердил готовность Федрезерва сделать все возможное для возврата инфляции к целевым 2%, при этом отметив, что показатель движется к этой цели и достигнет ее, если инфляционное давление на рынке жилья ослабнет в соответствии с ожиданиями ЦБ.

"Крайне важным вопросом в плане достижения нашей цели является инфляция цен на жилье", - заявил он на мероприятии в Чикаго.

Если рост цен на дома замедлится, ФРС сможет реализовать идеальный сценарий, избежав рецессии в процессе возврата инфляции к таргетируемому уровню, сказал Гулсби.

Гулсби в этом году имеет право голоса в Федеральном комитете по операциям на открытом рынке (FOMC), Дейли и Коллинс - нет.