Эксперты снова увеличили прогноз по дефициту платины в 2023 году

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Всемирный совет по инвестициям в платину (World Platinum Investment Council, WPIC) увеличил на 6% оценку дефицита платины в 2023 году, до 1,071 млн унций, а также ожидает дефицита и в 2024 году, говорится в очередном отчете Platinum Quarterly.

Дефицит в 2023 году будет соответствовать 13% предполагаемого годового спроса на платину.

Предложение платины упадет на 3% год к году, составив 7,079 млн унций, что на 9% ниже среднего уровня поставок с 2013 года. По сравнению с предыдущим прогнозом понизилась на 9% оценка объема вторичных поставок, из-за более слабой доступности автокатализаторов.

Спрос в 2023 году, как ожидается, составит 8,15 млн унций, что выше на 26% итога прошлого года.

При этом спрос в автомобилестроении составит 3,262 млн унций, что на 14% выше, чем в 2022 году, что вызвано более высокими, чем ожидалось, продажами автомобилей и заменой платиной палладия в бензиновых автомобилях, а также общим ростом загрузок платиноидов в катализаторы, особенно грузовиков и внедорожников. Промышленный спрос прогнозируется на уровне 2,652 млн унций, т.е. на 14% выше, чем в прошлом году, что подтверждает предыдущие прогнозы о том, что этот год станет самым сильным годом для этого сектора за всю историю наблюдений. Драйвером стало увеличение мощностей по производству стекла и, в меньшей степени, химической продукции, что компенсировало ослабление нефтяного и электротехнического сегментов в 2023 году.

Cпрос на ювелирные изделия c платиной в 2023 году снизится на 3% в годовом исчислении до 1,852 млн унций. Инвестиционный спрос, по прогнозам, составит 385 тысяч унций в 2023 году, что является существенным улучшением по сравнению с отрицательным спросом в 640 тысяч унций в 2022 году.

В 2024 году, как ожидает WPIC, дефицит снизится до 353 тысяч унций. Предложение останется на низком уровне, хотя и выше, чем в 2023 году, что объясняется вводом в эксплуатацию генерирующих мощностей в ЮАР и, как следствие, сокращением времени простоя металлургических предприятий. В России, в то же время, производство сократится (на 50 тысяч унций) в связи с плановым техобслуживанием, перенесенным с 2023 года. В целом предложение в будущем году вырастет на 3%, до 7,31 млн унций.

Спрос в автомобильной отрасли в 2024 году продолжит расти на фоне замещения палладия (объемы этого явления вырастут до 700 тысяч унций с 630 тысяч унций в 2023 году), что будет частично нивелировано снижением выпуска автомобилей с автокатализаторами. Но за счет сокращения промышленного и инвестиционного спроса (на 285 тысяч и 303 тысяч унций соответственно) суммарный показатель спроса на платину в 2024 году упадет на 6%, до 7,663 млн унций.