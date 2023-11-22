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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:35

Нефть Brent подешевела до $81,75 за баррель

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок начали снижаться днем в среду.

Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:10 по московскому времени подешевели на $0,7 (0,85%) - до $81,75 за баррель.

Котировки январских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на $0,69 (0,89%) - до $77,08 за баррель.

В миреGoldman оценил в 35% вероятность усиления сокращения нефтедобычи ОПЕК+Читать подробнее

Участники рынка ждут встречи ОПЕК+, которая состоится на ближайших выходных. Ранее Financial Times написала со ссылкой на источники, что на ней может быть рассмотрен вопрос продления действующих ограничений на добычу нефти, истекающих в конце года, или более резкое снижение производства топлива.

Вероятность того, что страны ОПЕК+ примут решение еще сильнее сократить добычу нефти на ближайшем заседании, составляет около 35%, полагают эксперты банка Goldman Sachs.

Группа нефтедобывающих стран может пойти на такой шаг, чтобы подстраховаться на случай возможной слабости нефтяного рынка в первом квартале 2024 года, написали аналитики банка под руководством Даана Струйвена. Однако это не является базовым сценарием для Goldman.

Дополнительное ограничение добычи, если и случится, будет умеренным и непродолжительным, а обязательства по снижению производства разделят ведущие нефтепроизводители, считают эксперты. Речь может идти о совокупном снижении добычи еще на 0,5-1 млн баррелей в сутки в течение января-марта со стороны Саудовской Аравии, России, ОАЭ, Ирака и Кувейта.

Кроме того, инвесторы оценивают сигналы об изменении запасов энергоносителей в США. По данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), на минувшей неделе запасы в Штатах подскочили почти на 9,1 млн баррелей.

Официальные данные Минэнерго будут опубликованы в 18:30 по московскому времени в среду. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидают, что отчет укажет на рост запасов нефти на 1,16 млн баррелей.

Активность торгов на рынке нефти в конце недели, скорее всего, будет сниженной из-за празднования Дня благодарения в США.

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