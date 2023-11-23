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Brent подешевела до $80,98 за баррель

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются утром в четверг после падения накануне на новостях о переносе министерской встречи ОПЕК+ и резком росте запасов в США.

К 8:06 по московскому времени январские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,98 (1,2%) - до $80,98 за баррель. В среду Brent подешевела на $0,49, до $81,96 за баррель, а в ходе сессии цена фьючерсов достигала $78,41 за баррель.

Январские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,83 (1,08%) - до $76,27 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $0,67- до $77,1 за баррель, внутридневной минимум составил $73,79 за баррель.

Активность на рынке снижена из-за празднования Дня благодарения в США.

В среду стало известно о переносе встречи министров ОПЕК+ с 26 на 30 ноября. Ранее планируемое на 25 ноября заседание конференции ОПЕК также перенесено на 30 ноября, сообщила организация.

Bloomberg сообщал, что ОПЕК+, планировавшая встречу на эти выходные, похоже, столкнулась с проблемами, поскольку Саудовская Аравия выразила недовольство другими странами-участницами по поводу уровня добычи.

По словам неназванных делегатов, по состоянию на утро среды казалось, что конференция ОПЕК+ может быть отложена на неопределенный срок. Саудовская Аравия, которая с июля дополнительно сокращает добычу на 1 млн баррелей в сутки, вела трудные переговоры с другими членами об уровнях добычи, заявили делегаты, попросив не называть их имени, поскольку переговоры носят частный характер.

По оценкам Rystad Energy, в отсутствие дальнейшего сокращения добычи цены на нефть в 2024 году будут оставаться в районе $80 за баррель. Компания отмечает, что встречи министерского комитета ОПЕК+ еще никогда не откладывались на четыре дня. Однако соглашение о снижении производства на предстоящем заседании все же будет достигнуто, ожидают в Rystad, не исключая при этом и вероятность тупика в переговорах.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 8,701 млн баррелей, сообщило в среду Министерство энергетики. Товарные запасы бензина за неделю, завершившуюся 17 ноября, повысились на 749 тысяч баррелей, запасы дистиллятов - сократились на 1,018 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали роста запасов нефти на 1,16 млн баррелей, снижения запасов бензина на 150 тысяч баррелей и уменьшения запасов дистиллятов на 761 тысячу баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли за неделю на 858 тысяч баррелей.

Brent Rystad Energy WTI ОПЕК США Саудовская Аравия Минэнерго
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