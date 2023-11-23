"Группа Позитив" запланировала начать в 2024 году продажи за рубежом

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - ПАО "Группа Позитив" (головная компания группы Positive Technologies, занимающейся разработкой решений в области информационной безопасности) планирует в 2024 году выйти на международный рынок. Объем продаж может составить несколько процентов от общего объема реализации компании. Об этом заявил операционный директор Positive Technologies Андрей Кузин в ходе встречи с инвесторами.

"Сейчас 5-6 продуктов компании находятся в высокой степени готовности к продажам на зарубежных рынках, - сказал Кузин. - В следующем году их продажи могут достичь уже каких-то процентов от общего объема продаж".

При этом он отметил, что каждый продукт должен быть адаптирован под конкретный локальный рынок. Как с точки зрения регуляторики, так и ИТ-окружения (адаптирован для работы в составе информсистем, построенных на основе продуктов, архитектуры, используемых в конкретной стране - ИФ).

"Но это не разработка продукта с нуля, - сказал он. - Адаптация – это тоже инвестиции, но совсем не те, которые требуются на разработку продукта с нуля".

В свою очередь гендиректор "Группы Позитив" Денис Баранов добавил, что в этом году компания потратила на развитие зарубежного направления около 100 млн рублей.

"Это была разведка, - сказал он. - По ее результатам выявили несколько регионов, куда можем спокойно выходить. В дальнейшем будем наращивать эти затраты на разведку".

По словам директора по развитию бизнеса Positive Technologies Елены Бастанджиевой, сейчас интересны рынки стран Ближнего Востока и стран Юго-Восточной Азии.

"В странах (Персидского - ИФ) залива многое строится на связях и рекомендациях, что в определенной степени схоже с российским рынком", - отметила Бастанджиева.

При этом бизнес-консультант Positive Technologies по информационной безопасности Алексей Лукацкий (ранее высокоуровневый специалист по ИБ в компании Cisco) подчеркнул, что в странах залива имеется собственная нормативная база, направленная на обеспечение информационной безопасности. При этом появилось недоверие к западным партнерам (ИТ-компаниям).

"Поэтому местные компании, и государства в целом, ищут варианты перехода на решения незападных вендоров, - сказал Лукацкий. - В том числе их интересует российский опыт, знания и компетенции, полученные в ходе киберпротивостояния с Западом. Поэтому рынок стран залива сейчас очень перспективен".

По словам Бастанджиевой, в настоящее время компания изучает рынки стран Латинской Америки. Они в технологическом плане (и в части информбезопасности, и в плане ИТ - ИФ) несколько отстают от России. "Это дает нам определенный временной лаг для предложения своих продуктов", - сказала она.

Как сообщалось, выручка "Группы Позитив" по МСФО за 2022 год составила 13,8 млрд рублей, объем продаж ("отгрузки" – передачи права на использование лицензионного продукта клиенту или заключенные контракты на услуги кибербезопасности) – 14,5 млрд рублей, NIC – 5 млрд рублей.

По итогам 9 месяцев этого года выручка Positive Technologies составила 8,3 млрд рублей, тогда как за аналогичный период прошлого года выручка компании составила 7 млрд рублей. Чистая прибыль сократилась до 152 млн с 2 млрд рублей.

В то же время объем отгрузок за 9 месяцев текущего года Positive оценивает в 8,9 млрд рублей против 6,7 млрд рублей годом ранее.

"При этом только в сентябре отгрузки составили 2 млрд рублей, - говорилось в материалах компании. - По итогам 10 месяцев 2023 года, по предварительной информации, отгрузки составили уже 11,2 млрд рублей, причем сентябрь и октябрь традиционно занимают более 35% от этого объема, что говорит о вхождении компании в "высокий сезон", приходящийся на конец года".

Значение NIC по итогам 9 месяцев остается отрицательным - 1,3 млрд рублей убытка. Однако такое значение (отрицательное - ИФ) находится в рамках ожидания руководства компании.

"Финансовые результаты за девять месяцев 2023 года соответствуют ожиданиям менеджмента, - отмечает компания. - Общий объем отгрузок по итогам года, по оценкам менеджмента, будет в диапазоне от 22,5 млрд до 27,5 млрд рублей при медианном значении 25 млрд рублей".

По итогам года Positive планирует сохранить высокий уровень рентабельности по NIC – около 30%, а рост чистой прибыли обеспечит увеличение потенциально возможного уровня дивидендных выплат по итогам 2023 года.

"С учетом присущего нашему бизнесу фактора сезонности, в результате которого основной объем доходов поступает в конце третьего и в четвертом кварталах, во втором полугодии мы ожидаем рост показателей и выполнение заявленных нами целей по удвоению бизнеса по итогам года", - заявлял ранее Кузин.

В целом по итогам текущего года объем отгрузок, по оценке компании, должен составить около 25 млрд рублей, а в следующем году компания ожидает роста этого показателя до 40-50 млрд рублей.

В настоящее время акции ПАО "Группа Позитив" торгуются на Московской бирже – листинг компания получила в декабре 2021 года. К моменту листинга и началу торгов акциями free float составил 10,89% от общего объема обыкновенных акций (66 млн акций). Они были выданы действующим и бывшим сотрудникам группы компаний, а также ее партнерам от существующих акционеров в рамках программы дарения.

В настоящее время 65,6% акций компании принадлежат основным акционерам, 19,5% – миноритариям, 14,9% – топ-менеджменту. При этом основными акционерами ПАО "Группа Позитив" являются Евгений Киреев (владеет 7,94% обыкновенных акций), Дмитрий Максимов (7,92%) и Юрий Максимов (51,88%).

Основной операционной компанией группы является АО "Позитив Текнолоджиз". Оно на 100% принадлежит ПАО "Группа Позитив".