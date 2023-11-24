Льготный ввоз электромобилей в страны ЕАЭС кроме РФ продлен до конца 2025 года

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) продлил до конца 2025 года беспошлинный ввоз электромобилей во все страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), кроме России сообщил торговый блок ЕЭК.

"Продление сроков применения тарифной льготы в комплексе с другими мерами, направленными на стимулирование спроса на электромобили, их производства и развитие сети зарядных станций, будет способствовать более широкому распространению таких транспортных средств", - прокомментировал решение совета ЕЭК министр комиссии по торговле Андрей Слепнев.

В марте 2022 года Совет ЕЭК установил квоты на беспошлинный ввоз электромобилей для Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. В отношении Армении квота на 2022 год составляла 7 тысяч автомобилей, на 2023 год - 8 тысяч, для Белоруссии - 10 тысяч 15 тысяч соответственно, для Казахстана также 10 тысяч и 15 тысяч, для Киргизии - 5 тысяч и 10 тысяч Действие меры должно было истечь в конце этого года.

Перепродать автомобили, ввезенные в рамках квоты, можно только гражданам Армении, Белоруссии, Киргизии и Казахстана. "Не допускается передача прав владения, пользования, распоряжения моторными транспортными средствами с электрическими двигателями лицам, имеющим гражданство Российской Федерации и (или) постоянное место жительства в Российской Федерации", - отмечалось ранее в решении ЕЭК.

Россия в лице Минпромторга неоднократно выступала против введения беспошлинного ввоза электромобилей в расчете на развитие внутреннего производства.

На брифинге по итогам заседания совета ЕАЭС вице-премьер Алексей Оверчук выразил надежду, что после 2025 года льготу на импорт электромобилей в ЕАЭС продлевать не придется за счет развития собственных производств. "Мы считаем, что в самом ближайшем будущем сможем удовлетворять спрос на электромобили за счет собственного производства. Я хочу сказать, что здесь представлены электромобили российские, но в Казахстане тоже начинает развиваться это производство. Я думаю, что это широко будет распространено, и через два года, когда мы вернемся к этому вопросу, то вполне возможно, что обнуление пошлины уже продлевать не надо будет", - сказал он на осмотре выставки электромобилей после заседания.

Без льготы ставка ввозной таможенной пошлины в отношении электромобилей для стран ЕАЭС составляет 15% от таможенной стоимости.