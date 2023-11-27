Brent подешевела до $79,28 за баррель

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Снижение котировок нефти ускорилось днем в понедельник, инвесторы ждут перенесенной встречи министров стран-членов ОПЕК+.

К 13:42 по Москве январские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,3 (1,61%) - до $79,28 за баррель. Январские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $1,3 (1,72%) - до $74,24 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent подешевела менее чем на 0,1%, WTI - на 0,7%, причем оба контракта завершили в минусе пятую неделю подряд.

Встреча министров ОПЕК+ была перенесена на 30 ноября из-за разногласий внутри группы, в частности, желанием Анголы и Нигерии наращивать добычу, в то время как Саудовская Аравия продолжает добровольное ограничение производства.

Рынок в целом ждет, что Россия и Саудовская Аравия продлят действие добровольных ограничений на начало 2024 года, и также не исключает более масштабного снижения добычи со стороны всей группы в целом.

"Настроение на рынке остается негативным, - сказал Уоррен Паттерсон из ING Groep NV. - Но есть вероятность, что ОПЕК+ усилит сокращение добычи, что поддержит рынок до начала 2024 года".