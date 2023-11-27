Kraft Heinz одобрил buyback на $3 млрд

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Совет директоров американского производителя продуктов питания Kraft Heinz Co. одобрил программу обратного выкупа акций на сумму до $3 млрд, говорится в пресс-релизе компании.

Программа рассчитана на период до 26 ноября 2026 года и будет финансироваться за счет излишков денежных средств.

В третьем квартале Kraft Heinz достигла "вехи своей трансформации" - целевого коэффициента чистой долговой нагрузки (Net Leverage) на уровне 3, отметил в пресс-релизе глава компании и председатель ее совета директоров Мигель Патрисио.