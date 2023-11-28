Шадаев высказался о возможности продления льгот по налогу на прибыль для ИТ-компаний

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Вопрос продления нулевой ставки по налогу на прибыль для ИТ-компаний активно обсуждается, решение будет зависеть от реальной ситуации с региональными бюджетами, сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев в Торгово-промышленной палате РФ.

Нулевая ставка по налогу на прибыль действует для ИТ-компаний и производителей программно-аппаратных комплексов (ПАК), включенных в реестр российского ПО, до конца 2024 года. С 2025 года ставка должна будет составить 3%. Шадаев в октябре заявлял, что планирует ходатайствовать о продлении этой льготы.

Во вторник глава Минцифры сказал, что решение будет приниматься в зависимости от экономической ситуации в регионах, поскольку средства от налога на прибыль поступают в бюджеты субъектов РФ.

"В целом, дискуссия идет очень активная. Но я думаю, что решение о ее (льготе по налогу на прибыль - ИФ) продлении будет приниматься с учетом реального состояния бюджетов, потому что, напомню, налог на прибыль - это, в основном, региональный налог. То есть это, конечно, те средства, которые поступают в бюджеты субъектов. И в этом смысле в зависимости от того, как будет себя чувствовать экономика, я так понимаю, в зависимости от этого будет приниматься решение, будет ли эта льгота продлена", - сказал Шадаев.

Остальные льготы для ИТ-компаний, по его словам, скорее всего, удастся сохранить.

"Все остальные льготы - в нашем понимании, вероятность их сохранения очень большая. Часть льгот не имеет срочности, а часть, я думаю, что нам удастся сохранить", - сказал глава Минцифры.

В отношении ИТ-компаний, имеющих аккредитацию при Минцифры РФ, действует ряд мер поддержки: помимо налоговых льгот, это также пониженная ставка страховых взносов, льготные кредиты, освобождение от проверок, льготная ставка по ипотечным кредитам для сотрудников и т.д.