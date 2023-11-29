HP Enterprise вернулась к чистой прибыли в IV финквартале

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Американская Hewlett Packard Enterprise, поставщик решений в сфере IT и телекоммуникационных услуг, в четвертом квартале 2023 финансового года получила чистую прибыль, однако сократила выручку на 7%, хуже ожиданий рынка.

Как сообщается в пресс-релизе, чистая прибыль в августе-октябре составила $642 млн, или $0,49 в расчете на акцию, по сравнению с убытком в размере $304 млн, или $0,23 на акцию, за сопоставимый период прошлого года.

Убыток в прошлом году был вызван масштабными списаниями, в том числе в связи с уходом из России и Белоруссии.

Скорректированная прибыль составила 52 цента на акцию, превзойдя прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, на уровне 50 центов.

Выручка опустилась до $7,35 млрд с $7,87 млрд. Эксперты ожидали этот показатель на уровне $7,36 млрд.

HP Enterprise в первом финквартале планирует получить выручку в диапазоне $6,9-7,3 млрд. Аналитики ожидают этот показатель на уровне $7,23 млрд.

В текущем фингоду компания ожидает скорректированную прибыль на уровне $1,82-2,02 на акцию и рассчитывает на рост выручки на 2-4%.

Котировки акций HP Enterprise на дополнительных торгах во вторник понизились на 0,1%. С начала года капитализация компании снизилась на 2,8% (до $20 млрд), в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 за этот период прибавил 18,6%.

HP Enterprise была образована в результате разделения Hewlett-Packard Co. в октябре 2015 года на две компании - HP Enterprise и HP Inc.