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HP Enterprise сократила квартальную выручку хуже прогноза

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Американская Hewlett Packard Enterprise (HPE), поставщик решений в сфере IT и телекоммуникационных услуг, сократила чистую прибыль и выручку в первом финансовом квартале, при этом скорректированная прибыль превысила ожидания аналитиков, а выручка разочаровала инвесторов.

В квартале, который завершился 31 января, выручка компании снизилась на 14% до $6,76 млрд против $7,8 млрд годом ранее.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $7,09 млрд.

Выручка подразделения, занимающегося производством серверов, упала на 23%, до $3,4 млрд, в сегменте периферийной инфраструктуры (Intelligent Edge) показатель вырос на 3%, до $1,2 млрд. В сфере гибридного облака выручка также составила $1,2 млрд, снизившись на 10% в годовом исчислении, а в подразделении финансовых услуг показатель не изменился и составил $873 млн.

Чистая прибыль HPE в прошедшем квартале уменьшилась до $387 млн, или $0,29 на акцию, по сравнению с $501 млн, или $0,38 на акцию, годом ранее. Прибыль без учета разовых факторов снизилась до 48 центов с 63 центов на акцию, но превысила консенсус-прогноз аналитиков, составлявший 45 центов на акцию.

Согласно прогнозу компании, в текущем квартале ее выручка составит $6,6-7 млрд евро. Опрошенные FactSet экономисты ожидают этот показатель на уровне $7,1 млрд.

Совет директоров HPE объявил дивиденды в размере 13 центов на акцию. Выплаты состоятся 12 апреля, реестр акционеров закрывается 15 марта.

За последние три месяца капитализация HPE снизилась на 10%, до $19,32 млрд.

HP Enterprise была образована в результате разделения Hewlett-Packard Co. в октябре 2015 года на две компании - HP Enterprise и HP Inc.

HPE HP Enterprise США
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