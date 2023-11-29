"АЛРОСА" за 9 месяцев снизила чистую прибыль по РСБУ на 7%
Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - "АЛРОСА" по результатам 9 месяцев 2023 года снизила чистую прибыль по РСБУ на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 87,9 млрд рублей.
Как говорится в отчетности компании, выручка за 9 месяцев составила 237,2 млрд рублей, это на 8% больше, чем в январе-сентябре прошлого года.
При этом, по подсчетам, в III квартале "АЛРОСА" увеличила выручку в полтора раза, до 78,5 млрд рублей, а чистая прибыль подскочила в 4 раза до 43,8 млрд рублей.
Общий долг "АЛРОСА" подрос за III квартал на 2% и составил на конец сентября 155,2 млрд рублей.
Основные финпоказатели ПАО АК "АЛРОСА" по РСБУ, млн рублей:
|Показатель
|III кв. 2023*
|III кв. 2022*
|Динамика*
|9 мес. 2023
|9 мес. 2022
|Динамика*
|Выручка
|78 503
|50 780
|55 %
|237 163
|220 304
|8 %
|Себестоимость продаж
|(37 884)
|(31 584)
|20 %
|(130 352)
|(111 939)
|16 %
|Валовая прибыль
|40 618
|19 197
|112 %
|106 811
|108 365
|-1 %
|Коммерческие и управленческие расходы
|(4 146)
|(3 654)
|13 %
|(12 438)
|(12 169)
|2 %
|Прибыль от продаж
|36 472
|15 543
|135 %
|94 374
|96 196
|-2 %
|Доходы от участия в других организациях
|16 457
|102
|-
|17 783
|14 025
|27 %
|Прочие доходы (расходы), нетто
|187
|1 733
|-89 %
|(3 438)
|10 269
|-
|Прибыль до налогообложения
|53 091
|12 884
|312 %
|107 378
|114 896
|-7 %
|Чистая прибыль
|43 769
|10 783
|306 %
|87 863
|94 877
|-7 %
* расчет ИФ