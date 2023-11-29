"АЛРОСА" за 9 месяцев снизила чистую прибыль по РСБУ на 7%

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - "АЛРОСА" по результатам 9 месяцев 2023 года снизила чистую прибыль по РСБУ на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 87,9 млрд рублей.

Как говорится в отчетности компании, выручка за 9 месяцев составила 237,2 млрд рублей, это на 8% больше, чем в январе-сентябре прошлого года.

При этом, по подсчетам, в III квартале "АЛРОСА" увеличила выручку в полтора раза, до 78,5 млрд рублей, а чистая прибыль подскочила в 4 раза до 43,8 млрд рублей.

Общий долг "АЛРОСА" подрос за III квартал на 2% и составил на конец сентября 155,2 млрд рублей.

Основные финпоказатели ПАО АК "АЛРОСА" по РСБУ, млн рублей:

Показатель III кв. 2023* III кв. 2022* Динамика* 9 мес. 2023 9 мес. 2022 Динамика* Выручка 78 503 50 780 55 % 237 163 220 304 8 % Себестоимость продаж (37 884) (31 584) 20 % (130 352) (111 939) 16 % Валовая прибыль 40 618 19 197 112 % 106 811 108 365 -1 % Коммерческие и управленческие расходы (4 146) (3 654) 13 % (12 438) (12 169) 2 % Прибыль от продаж 36 472 15 543 135 % 94 374 96 196 -2 % Доходы от участия в других организациях 16 457 102 - 17 783 14 025 27 % Прочие доходы (расходы), нетто 187 1 733 -89 % (3 438) 10 269 - Прибыль до налогообложения 53 091 12 884 312 % 107 378 114 896 -7 % Чистая прибыль 43 769 10 783 306 % 87 863 94 877 -7 %

* расчет ИФ