Акционеры "АЛРОСА" одобрили выплату 3,77 рубля на акцию за I полугодие

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Внеочередное собрание акционеров "АЛРОСА" одобрило выплату 3 рублей 77 копеек на акцию в виде дивидендов по итогам первого полугодия 2023 года, сообщила компания 2 октября.

Датой отсечки по дивидендам является 18 октября 2023 года.

Всего компания направит на дивиденды 27,765 млрд рублей, что эквивалентно 50% прибыли за первое полугодие 2023 года и соответствует положению о дивидендной политике "АЛРОСА".

Кворум собрания составлял 68% голосующих акций.

"АЛРОСА", в апреле прошлого года попавшая в SDN list, не выплачивала финальные дивиденды за 2021 год, промежуточные дивиденды за первое полугодие 2022 года и финальные дивиденды 2022 год. В последнем случае наблюдательный совет компании мотивировал невыплату "внешними факторами неопределенности" и необходимостью повышения устойчивости компании.

Дивидендная политика "АЛРОСА" предполагает выплаты не менее 50% от чистой прибыли по МСФО за год при net debt/EBITDA не выше 1,5x. По итогам первого полугодия чистый долг компании является отрицательным. Свободный денежный поток "АЛРОСА" за первое полугодие 2023 года сократился на 35% к данным годичной давности, составив 19,6 млрд рублей.

У государства в лице Росимущества 33% акций "АЛРОСА", Якутия владеет 25% плюс одна акция. Еще 8% акций принадлежат якутским улусам. Free float "АЛРОСА", по последним опубликованным данным, - около 34%.