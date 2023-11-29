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В США эксперты прогнозируют снижения средних ставок по ипотеке ниже 7% к апрелю

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Средние ставки по ипотечным кредитам в США сроком на 30 лет опустятся ниже 7% к апрелю следующего года и составят 6,8% в 2024 году в целом, прогнозируют аналитики Realtor.com.

"Ситуация для покупателей, которых выталкивали с рынка высокие цены, станет чуть полегче, - сказала старший экономист компании Даниэль Хейл. - Дома по-прежнему стоят дорого, но вместо того, чтобы становиться еще дороже, они начнут дешеветь".

Ставки по 30-летней ипотеке по состоянию на 22 ноября составляли 7,29%, по данным государственной ипотечной корпорации Freddie Mac, что является минимумом с конца сентября. Ранее они превышали 8%.

В период с 2013 по 2019 год средние ставки по ипотеке в Соединенных Штатах находились около отметки в 4%. Рынок едва ли вернется к тому уровню в обозримом будущем, предупредила Хейл.

Аналитики Realtor.com ожидают, что цены на жилую недвижимость в США снизятся на 1,7% в 2024 году. Снижение, как ожидается, начнется в мае следующего года.

Самое резкое падение цен прогнозируется в Остине, столице Техаса - на 12,2% относительно показателей 2023 года. В Сент-Луисе и Спокане (штат Вашингтон) дома подешевеют более чем на 10%, полагают аналитики.

Остин США Сент-Луис Freddie Mac Realtor.com
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