Китайский промышленный PMI в ноябре неожиданно снизился до минимума с июня

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в ноябре уменьшился до 49,4 пункта по сравнению с 49,5 пункта месяцем ранее, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) страны.

Это минимальный уровень с июня.

При этом снижение стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем прогнозировали рост до 49,7 пункта, по данным Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal также ожидали подъема - до 49,8 пункта.

Значение индекса выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в промышленном секторе, меньше - на ослабление. Индикатор остается ниже данного уровня второй месяц подряд.

Подындекс новых заказов в этом месяце опустился до 49,4 пункта с 49,5 пункта в октябре, экспортных продаж - до 46,3 пункта с 46,8 пункта. Индикатор занятости поднялся до 48,1 пункта против 48 пункта в прошлом месяце.

Показатель, оценивающий оптимизм в промышленности на ближайшее будущее, вырос до максимума с февраля - до 55,8 пункта по сравнению с 55,6 пункта в прошлом месяце.

Китайский PMI сферы услуг и строительства в ноябре опустился до 50,2 пункта с 50,6 пункта в предыдущий месяц, обновив минимум за одиннадцать месяцев.

Подындекс новых заказов вырос до 47,2 пункта по сравнению с 46,7 пункта, экспортных продаж - уменьшился до 46,8 пункта с 49,1 пункта. Индикатор оптимизма в сфере услуг достиг максимума за пять месяцев, составив 59,8 против 58,1 пункта в октябре.

Сводный PMI в ноябре снизился до 50,4 пункта по сравнению с 50,7 пункта месяцем ранее. Это худшее значение индикатора с декабря 2022 года.