Эксперты ожидают роста продаж автомобилей в США в ноябре на 8-10%

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Продажи новых автомобилей в США в ноябре могут вырасти на 10% относительно того же месяца прошлого года, прогнозируют эксперты J.D. Power и GlobalData.

По их оценкам, в пересчете на годовые продажи составят около 15,5 млн автомобилей.

Американцы потратили в текущем месяце порядка $44,5 млрд на приобретение машин, что является рекордным показателем для ноября, по прогнозу J.D. Power. Относительно ноября 2022 года расходы увеличились на 9,5%.

Между тем аналитики Deutsche Bank полагают, что продажи новых автомобилей в США в ноябре вырастут примерно на 8%, в том числе розничные - на 7%. По их расчетам, средняя цена покупки машины снизилась на 7% и составляла около $45 тыс.