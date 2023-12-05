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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

Книга заявок в рамках IPO Совкомбанка переподписана втрое

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Книга заявок в рамках IPO Совкомбанка уже переподписана в три раза, цену размещения выше объявленной банк поднимать не собирается, заявил первый зампред правления, совладелец банка Сергей Хотимский в эфире канала Market Power.

"В три раза была (книга переподписана - ИФ) по состоянию на утро. Все заявки по верхней границе", - сообщил он.

Совкомбанк в рамках IPO планирует привлечь 10 млрд рублей. Индикативный ценовой диапазон размещения установлен в размере от 10,50 до 11,5 рубля за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации Совкомбанка в размере от 200 млрд рублей до 219 млрд рублей и мультипликатору 2,2х - 2,4х (соотношение прибыли на акцию к капитализации). Подать заявку на приобретение акций можно с 1 по 14 декабря 2023 года. Торги акциями начнутся 15 декабря 2023 года.

"Что касается поднятия цены, мы в принципе изначально приняли решение так не делать. Поскольку мы размещаем не огромный пакет акций - 4-5%, для нас не столь принципиально, какой будет цена, насколько более важно, какая сложится у нас, как у эмитента, репутация", - отметил первый зампред банка.

Совкомбанк также не планирует увеличивать объем размещения, может это сделать только в крайнем случае. "Что касается увеличения объема предложения, цена очень низкая, акционеры вообще не happy (счастливы - ИФ) что-то увеличивать. Может быть, в самом крайнем случае, если этот пирог никак резаться не будет, может быть, мы сколько-то увеличим", - добавил Хотимский.

Банк планирует до половины размещаемых в рамках IPO акций распределить в пользу институциональных инвесторов, отметил первый зампред. "От 30% до 50% мы аллокируем обязательно в пользу фондов. Для нас это важно, это более устойчивый, менее спекулятивный (капитал - ИФ), это показатель качества размещения", - сказал он.

Также при размещении банк будет отдавать приоритет своим сотрудникам и небольшим по объему заявкам.

Планов размещать большие пакеты акций в рамках SPO в будущем у акционеров Совкомбанка на настоящий момент нет, добавил Хотимский. "Если мы считаем, что оценки аналитиков плюс-минус справедливы - акция с какой-то премией разумной к капиталу будет торговаться, то наши инвесторы долгосрочно настроены, и больших предложений на вторичном рынке мы не увидим", - заявил он.

В рамках IPO Совкомбанк планирует разместить только акции допэмиссии (cash-in), сообщила ранее кредитная организация. Все привлеченные в ходе IPO средства будут направлены на дальнейшее развитие бизнеса. Никто из действующих акционеров банка продавать принадлежащие им акции в рамках IPO не будет. Действующие акционеры и аффилированные с ними лица примут на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций банка в течение 180 дней после завершения IPO.

Акционеры Совкомбанка в октябре одобрили увеличение уставного капитала кредитной организации на 500 млн рублей - до 2,469 млрд рублей. По открытой подписке банк может разместить 5 млрд обыкновенных акций номиналом 0,1 рубля каждая. Уставный капитал банка может вырасти на 25,4% - с 1,969 млрд рублей до 2,469 млрд рублей.

Совкомбанк, как и многие российские компании и банки, не раскрывает сейчас состав акционеров. Ранее основным акционером Совкомбанка с долей 86,5% являлась "Совко Капитал Партнерс", конечными бенефициарами кредитной организации выступали топ-менеджеры банка, финансовые инвесторы и ряд суверенных фондов благосостояния (Саудовской Аравии, Катара, Бахрейна, Кувейта, Японии, России, Китая и ОАЭ).

У Совкомбанка сейчас 44 акционера, включая топ-менеджеров кредитной организации, сообщил ранее Хотимский.

Совкомбанк с активами в 2,9 трлн рублей по итогам третьего квартала 2023 года занимал 9-е место по этому показателю в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Сергей Хотимский Совкомбанк Мосбиржа
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