Новак заявил, что сокращение добычи странами ОПЕК+ в I кв. 2024 г. составит 2,2 млн б/с

Вице-премьер РФ Александр Новак Фото: Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Сокращение добычи рядом стран ОПЕК+ в первом квартале 2024 года составит 2,2 млн б/с, оно необходимо для достижения баланса на нефтяном рынке в период сезонного снижения спроса, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24" по итогам заседания ОПЕК+.

"Те решения, которые были приняты, они в первую очередь направлены на снятие рисков для прохождения периода низкого спроса", - сказал Новак.

Он подчеркнул, что страны-участницы альянса продолжат следить за ситуацией на нефтяном рынке.

Новак также отметил, что Россия, Саудовская Аравия в полном объеме выполняют все свои обязательства, как и другие страны, взявшие на себя обязательства по добровольным сокращениям.