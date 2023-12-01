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Нефть Brent подешевела до $80,6 за баррель после падения цены накануне

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок умеренно опускаются утром в пятницу после резкого снижения по итогам сессии в четверг, инвесторы продолжают оценивать итоги состоявшейся накануне встречи министров стран ОПЕК+.

Цена февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:14 по московскому времени составляет $80,63 за баррель, что на 23 цента ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. Накануне эти контракты упали в цене на $2,02 (2,4%), до $80,86 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на 4 цента и составили $75,92 за баррель. По итогам прошлой сессии они снизились на $1,9 (2,4%) - до $75,96 за баррель.

ОПЕК+ не стала менять официальные квоты по итогам завершившегося накануне заседания, при этом отдельные страны группы добровольно сократят производство на 2,2 млн баррелей в сутки в первом квартале 2024 года. Саудовская Аравия понизит добычу на 1 млн б/с, Ирак - на 223 тыс. б/с, ОАЭ - на 163 тыс. б/с, Кувейт - на 135 тыс. б/с, Казахстан - на 82 тыс. б/с, Алжир - на 51 тыс. б/с, Оман - на 42 тыс. б/с.

Россия продлит и углубит свои действующие ограничения на экспорт. До конца 2023 года действует ограничение в 300 тыс. б/с на экспорт нефти и нефтепродуктов по сравнению с маем-июнем 2023 года. Власти РФ объявили, что страна увеличит это сокращение еще на 200 тыс. б/с - до 500 тыс. б/с и продлит его на I квартал 2024 года, при этом на 300 тыс. б/с будут снижены поставки нефти, на 200 тыс. б/с - нефтепродуктов.

"Поначалу цены на нефть подскочили на новости о продлении и углублении сокращений нефтедобычи, однако инвесторы беспокоятся по поводу соблюдения странами ОПЕК условий сделки, а также по поводу роста мирового спроса на топливо", - написал директор по стратегии в U.S. Bank Asset Management Group Роб Хейуорт.

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