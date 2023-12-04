Fitch вернуло рейтинг Греции на инвестиционный уровень

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Греции до "BBB-" с "BB+". Прогноз по рейтингу - "стабильный".

Таким образом, Fitch вернуло рейтинг Греции на инвестиционный уровень вслед за S&P Global Ratings. Он оставался на спекулятивном уровне последние 13 лет.

Эксперты Fitch ожидают, что соотношение госдолг/ВВП Греции продолжит резко снижаться благодаря устойчивому росту экономики страны, хорошему исполнению бюджета и благоприятной структуре обслуживания долга.

Агентство немного повысило прогноз роста ВВП Греции в этом году - до 2,4%, отметив, в частности, более сильную, чем ожидалось, динамику потребительских расходов.

В 2024-2025 году темпы роста ВВП Греции также останутся в среднем на уровне 2,4%, прогнозирует Fitch.