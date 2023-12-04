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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

Суд признал банкротом экс-руководителя московского банка "Еврокредит" Родина

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 30 ноября по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) признал несостоятельным бывшего члена правления московского банка "Еврокредит" Владимира Родина.

Как следует из информации на сайте суда, в отношении должника суд открыл процедуру реализации имущества.

Другие данные на сайте пока отсутствуют.

При этом в пресс-релизе АСВ, размещенном на портале агентства, говорится, что суд включил в реестр кредиторов экс-банкира 1,6 млрд рублей долга банку.

Как сообщалось, ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Еврокредит" 4 декабря 2015 года. Кредитная организация размещала денежные средства в низкокачественные активы и не создавала адекватных резервов на возможные потери, а досоздание резервов в необходимых объемах привело к полной утрате ее собственных средств (капитала). Кроме того, банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций в значительных объемах.

Банк "Еврокредит" по итогам трех кварталов 2015 года занимал 344-е место по размеру активов и 261-е место по объему привлеченных средств физлиц (3,35 млрд рублей) в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Еврокредит
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