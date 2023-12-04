"Норникель" 5 декабря начнет размещение локальных облигаций для замещения евробондов-2025

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - "Норильский никель" 5 декабря начнет размещение локальных облигаций для замещения долларовых еврооблигаций с погашением в 2025 году, сообщила компания на ленте раскрытия информации.

Эмитент может разместить до 500 тысяч облигаций номиналом $1000 каждая. Максимальный объем размещения составляет $500 млн, что соответствует номинальному объему находящихся в обращении еврооблигаций "Норникеля" с погашением 11 сентября 2025 года. Ставка купона по этому выпуску составляет 2,55%.

Планируемая дата окончания размещения - 20 декабря.

Совет директоров "Норильского никеля" в конце ноября одобрил возможность замещения выпусков долларовых еврооблигаций компании с погашением в 2025 и 2026 годах локальными облигациями.

При этом компания дважды инициировала опрос среди владельцев евробондов, чьи права учитываются российскими депозитариями. В последней версии опроса, который проводился в ноябре, владельцам евробондов нужно было выбрать между сохранением только текущего способа исполнения заемщиком обязательств перед держателями евробондов, права на которые учитываются в российских депозитариях, через осуществление прямых денежных выплат без выпуска замещающих бондов, и предоставлением инвесторам права приобрести замещающие бумаги с сохранением прямых выплат для держателей, не участвующих (независимо от причин) в замещении.

Сейчас у "Норникеля" в обращении находятся три выпуска еврооблигаций - с погашением в 2024, 2025 и 2026 годах.

Российские компании, имеющие в обращении евробонды, обязаны по указу президента в срок до 1 января 2024 года разместить замещающие локальные облигации. Если эмитент хочет действовать по другому сценарию, он должен получить разрешение правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России.

Минфин в конце июля опубликовал критерии, на основании которых заемщики смогут претендовать на получение разрешения не замещать свои евробонды локальными бондами. Согласно документу, комиссия будет "как правило" исходить из целесообразности выдачи таких разрешений, если эмитент получил не только согласие инвесторов на осуществление раздельных платежей, но и подтверждение волеизъявления держателей, имеющих право распоряжаться более чем 75% от общего числа еврооблигаций, права на которые учитываются в российских депозитариях, о выборе способа исполнения обязательств по евробондам через осуществление денежных выплат, а не через выпуск замещающих бондов. Кроме того, в этом случае евробонды должны быть допущены к торгам на Московской бирже.

Другое основание претендовать на исключение - срок погашения еврооблигаций наступает до 31 декабря 2024 года включительно. Применение этого критерия дает возможность не замещать и один из выпусков "Норникеля", срок погашения которого наступает в следующем году.