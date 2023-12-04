Аграрии РФ в этом году собрали более 150 млн т зерна

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Сбор зерна в РФ к началу декабря составил 150 млн тонн.

"Хочу доложить, что у нас аграрии собрали больше 150 млн тонн зерна. Это второй результат (в истории РФ - ИФ)", - заявил статс-секретарь - замминистра сельского хозяйства Максим Увайдов на совещании в Совете Федерации, которое проводит глава палаты Валентина Матвиенко.

Пока сбор зерна указывается в бункерном весе (до просушки и очистки). Показатели в чистом весе будут позже.

Как сообщалось, рекордный показатель по урожаю в РФ был поставлен в 2022 году, когда было собрано 157,7 млн тонн зерна в чистом весе, в том числе 104,2 млн тонн пшеницы.

По прогнозу Минсельхоза, в чистом весе сбор зерна в этом году превысит 140 млн тонн, в том числе пшеницы 93 млн тонн.