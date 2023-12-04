РФ в ноябре снизила отгрузки зерна на экспорт на 37% до 4 млн т

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - РФ в ноябре этого года отгрузила на экспорт 4,017 млн тонн зерна, что на 37% меньше, чем за соответствующий период прошлого года, сообщается в мониторинге Российского зернового союза.

Как заявила "Интерфаксу" директор аналитического департамента союза Елена Тюрина, сокращение месячных объемов произошло впервые с начала сезона (с 1 июля 2023 года). Отгрузки пшеницы уменьшились на 44% до 3,1 млн тонн, ячменя – на 42% до 334 тыс. тонн.

В то же время экспорт кукурузы вырос в 2,2 раза и составил 518 тыс. тонн. Рожь и овес в ноябре этого года не отгружались, год назад было отправлено 25,5 тыс. тонн ржи и 11 тыс. тонн овса.

"Всего с начала сезона отгружено 30,5 млн тонн основных видов зерновых, это на 17% больше, чем в этот же период прошлого сезона. В том числе отгрузки пшеницы составили 25,4 млн тонн, это на 9% больше прошлогоднего", - сказала Тюрина, отметив, что с учетом снижения отгрузок в ноябре "в декабре можем выйти на уровень прошлого сезона".

По ее словам, сокращение экспорта в минувшем месяце произошло в первую очередь из-за неблагоприятной погоды на юге, особенно в конце месяца, когда отгрузки были остановлены из-за шторма. "В результате мы зафиксировали сильное падение отгрузок через российские порты Черноморского региона. В частности, в Новороссийске падение составило 29%, до 1 млн 493 тыс. тонн против 2 млн 099 тыс. тонн в ноябре прошлого года. Рейдовая перевалка упала на 46% до 722 тыс. тонн против 1 млн 578 тыс. тонн, - сообщила она. - Через порт Ростова-на-Дону было отгружено 578 тыс. тонн, что на 24% меньше, чем год назад – 758 тыс. тонн. В Тамани перевалка сократилась на 54%, Туапсе - на 35%".

В то же время в ряде портов, работающих с судами типа "река-море", отгрузка выросла, сказала Тюрина, приведя в пример порт Астрахани (рост в 2,6 раза) и Волгограда (в 1,9 раза). Растут отгрузки и через порт в Высоцке на Балтике, который начал активно работать в этом году. Через него отправлено на экспорт 152 тыс. тонн зерна.

Тюрина также сообщила, что всего в ноябре зерновые и зернобобовые отгружались из 35 российских портов, в прошлом сезоне - из 50.

Лидером по закупкам пшеницы в ноябре, по данным союза, стала Турция. Но закупки сократились на 22%, до 778 тыс. тонн против 999 тыс. тонн год назад. На втором месте - Бангладеш, куда отправлено 302 тыс. тонн пшеницы, что на 45% больше прошлогоднего (208 тыс. тонн). "Отгрузки в Индонезию, которая стала третьей в этом рейтинге, составили 174 тыс. тонн, в ноябре прошлого сезона экспорта в эту страну не было. На четвертом месте - Танзания. В ноябре в эту страну отправлено 143 тыс. тонн пшеницы, что более чем в четыре раза превышает показатель ноября прошлого года, - сообщила Тюрина. - На пятом месте оказался Египет, снизивший закупки до 142 тыс. тонн с 803 тыс. тонн год назад".

Эксперт также выделила ряд стран, в которые в ноябре прошлого года отгрузок не было. Это Мозамбик, куда месяц назад отправлено 79 тыс. тонн, Марокко - 58 тыс. тонн, Нигерия - 53 тыс. тонн. Но при этом на 36% упали отгрузки во Вьетнам, на 62% - в Саудовскую Аравию, на 8% - в Алжир.

Как заявила Тюрина, основным покупателем российской кукурузы стал Иран - 392 тыс. тонн, что в три раза больше, чем год назад. Саудовская Аравия и ОАЭ лидируют по закупкам ячменя - 70 тыс. и 66,5 тыс. тонн соответственно.

Говоря об экспорте твердой пшеницы из РФ, который может быть запрещен, она сообщила, что в Турцию в ноябре поставки увеличились до 55,7 тыс. тонн с 26 тыс. тонн год назад..

Тюрина также сообщила, что в ноябре пшеницу экспортировали 42 компании, год назад их было 110.

Говоря о ценовой ситуации на рынке, эксперт сообщила, что в ноябре цены на европейскую пшеницу были стабильными "с небольшими колебаниями внутри месяца". На 1 декабря они составили $247 за тонну, на 1 ноября - $248. Цены на американскую пшеницу выросли на 2,7%, до $262 за тонну. Цены на российскую пшеницу (FOB Новороссийск) поднялись на 6,2%, до $241 за тонну, что, по ее словам, связано с ограничением предложения из-за непогоды. "Спрос растет, и это привело к повышению цен у производителей, в долларовом эквиваленте они выросли на 5,5% и составили $128 за тонну против $121 за тонну на начало ноября", - сообщила Тюрина.

Экспортная пошлина на пшеницу за месяц в долларовом эквиваленте снизилась на 20% до $42 за тонну с $52,8 на начало ноября. "Это приведет к росту рентабельности экспорта", - считает эксперт.