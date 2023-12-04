Рынок акций РФ начал неделю со снижения на внешнем негативе

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в начале недели оставался под давлением продавцов на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры, однако наметившаяся к вечеру коррекция в нефти (Brent отскочила выше $79 за баррель после просадки к $77,5 за баррель) сгладила снижение. Индекс МосБиржи смог удержаться выше протестированного в падении рубежа 3100 пунктов за счет ослабления рубля. Лучше рынка выглядели бумаги золотодобывающих компаний на фоне локального скачка цен на золото до рекордных уровней.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3114,41 пункта (-0,9%, утром индекс падал до 3096,51 пункта), индекс РТС - 1076,99 пункта (-1,7%); цены большинства "голубых фишек" на МосБирже снизились в пределах 2,5%.

Доллар к 18:50 вырос до 91,05 рубля (+0,64 рубля).

Подешевели акции ВТБ (-2,5%), "РусГидро" (-2,5%), "Сургутнефтегаза" (-2,2%), "Газпрома" (-1,9%), "Роснефти" (-1,9%), "Яндекса" (-1,7%), "Интер РАО" (-1,6%), "Магнита" (-1,6%), ПАО "Полюс" (-1,2%), "Татнефти" (-1,1%), расписки TCS Group (-1%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (-0,8%), Сбербанка (-0,8% и -1% "префы"), "Аэрофлота" (-0,7%), "МТС" (-0,5%), расписки OZON (-0,5%), акции "Газпром нефти" (-0,4%), "Русала" (-0,4%), "НЛМК" (-0,2%), "Норникеля" (-0,1%).

Подорожали акции Polymetal (+3%), "АЛРОСА" (+1,1%), "Московской биржи" (+1,1%), "НОВАТЭКа" (+0,5%), "Северстали" (+0,3%).

Совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" в ноябре 2023 года по сравнению с ноябрем 2022 года увеличился на 68,7%, до 126,1 трлн рублей (с 74,8 трлн рублей), сообщается в пресс-релизе биржи. По сравнению с октябрем 2023 года объем торгов снизился на 7%, со 135,5 трлн рублей.

Комментарии аналитиков

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, российский рынок акций начал неделю слабо, индекс Мосбиржи опускался ниже 3100 пунктов. Ценовой спад в нефти и ожидания дальнейшего повышения ключевой ставки на предстоящем 15 декабря заседании ЦБ РФ привели часть инвесторов к решению зафиксировать прибыль. Рубль при этом умеренно отступал, подпустив доллар к отметке 91 руб./$1.

Ужесточение ДКП приводит к удорожанию кредитования и обслуживания долгов, кроме того, облигации становятся привлекательнее по соотношению риска и доходности, отвлекая на себя часть ликвидности рынка акций. Во вторник в фокусе внимания будут публикации ноябрьских индексов деловой активности в секторе услуг (PMI) РФ, Китая (от Caixin), еврозоны и США; АФК "Система опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал 2023 года.

"Планка 3100 пунктов по индексу Мосбиржи устояла, это позитивный сигнал, который позволяет рассчитывать на отскок при улучшении рыночной конъюнктуры. Прогноз на 5 декабря - 3085-3200 пунктов", - считает Бахтин.

Как отмечает аналитик УК "Первая" Иван Капустянский, индекс МосБиржи продолжил снижение на фоне слабости нефти, распродаж на глобальных площадках и ожиданий дальнейшего повышения процентной ставки ЦБ РФ из-за высоких инфляционных рисков. Проифляционные риски в РФ подогреваются повышенными государственными расходами, низкой безработицей и возможностью дальнейшего ослабления рубля.

Лучше рынка в понедельник выглядел металлургический сектор за счет роста акций золотодобытчиков. Растущий спрос на золото связан с ожиданиями, что ФРС США может уже в следующем году перейти к снижению базовой ставки, но при условии устойчивого снижения потребительской инфляции (рынки закладывают в ожидания первое снижение ставки ФРС уже не в июне, а в мае - на 0,25 п.п.).

Страны ОПЕК+ приняли решение о сокращении добычи в I квартале 2024 года на 2,2 млн б/с. Это подразумевает уже реализованное сокращение на 1,3 млн б/с, плюс дополнительный объем - 0,9 млн б/с. При этом рынки прогнозировали увеличение ограничения добычи на уровне 1 млн б/с, то есть ожидания не оправдались. Более того, учитывая предыдущую дисциплину исполнения договоренностей некоторых участников ОПЕК+, можно предположить, что новые ограничения могут не исполняться, что также оказывает давление на котировки нефти, считает Капустянский.

По словам начальника аналитического отдела Россельхозбанка Александра Фетисова, ослабление курса рубля, позиции которого пошатнулись после окончания налогового периода, уже не дает ощутимой поддержки российскому рынку акций.

Наоборот, довольно активное восстановление доллара становится еще одним аргументом, кроме повышенного инфляционного давления, для ужесточения денежно-кредитной политики на предстоящем заседании Банка России, что ограничивает активность покупателей акций. Внешние условия также складываются не самым благоприятным образом для рынка акций РФ.

Среди золотодобытчиков в понедельник обращает на себя внимание несколько вялая реакция бумаг ПАО "Полюс" на скачок цен на золото, что, вероятно, обосновано более высокими оценочными мультипликаторами. Тем не менее, с учетом высокого уровня неопределенности относительно дальнейшей судьбы российских активов и возможности выплаты дивидендов, акции ПАО "Полюс" сейчас выглядят более предпочтительно, чем акции Polymetal, считает аналитик.

В целом, для более глубокой коррекции рынка акций РФ "негативного" потенциала еще недостаточно. На текущих уровнях рынка уже вполне привлекательно выглядят "устойчивые" долгосрочные дивидендные истории - такие как акции Сбербанка, "Транснефти", "Совкомфлота", "Магнита", полагает Фетисов.

Как отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков, помимо снижения нефти, опасения инвесторов вызывают признаки охлаждения экономики Китая.

Для нефти Brent пока нет прямых поводов для возвращения выше $80 за баррель. На текущей неделе выйдут данные по китайскому импорту и экспорту, при этом ожидания по поводу статистики преимущественно пессимистичные. Плюс к этому, в Европе могут полностью отказаться от российских поставок металла. Так, согласно заявлению Европейской ассоциации производителей стали (EUROFER), Евросоюз может полностью отказаться от импорта российских полуфабрикатов из стали. В качестве обоснования приводится то, что через покупку российских полуфабрикатов производится финансирование компаний, которые поставляют металл для ВПК, отметил аналитик.

Кроме того, указывается на то, что отсутствие санкций против российских полуфабрикатов негативно сказывается на конкурентной среде. Согласно документу, переходный период продлится до 30 сентября 2024 года, а полный запрет вступит в силу с 1 октября. Пока влияние новости почти не ощущается на рынке, так как переходный период будет достаточно долгим. Однако уже с октября будущего года отечественные сталевары потеряют часть своих экспортных возможностей, полагает аналитик.

Тем временем, весьма бодрый отскок индекса МосБиржи от уровня 3100 пунктов свидетельствует в пользу того, что протестированный рубеж может стать достаточно сильной линией поддержки, считает Кочетков.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, цены на золото на азиатской сессии в понедельник подскочили к $2152 за унцию (новый максимум), после чего котировки отступили ниже предыдущего исторического пика $2089 за унцию и к вечеру теряли около 3%. Цены на золото поддерживала эскалация геополитической напряженности на Ближнем Востоке после атак на коммерческие суда в Красном море, а также более слабый доллар и падение доходности 10-летних гособлигаций США в район 4,2% годовых. Усиление надежд на снижение процентных ставок в США уже во 2-й половине 2024 года наряду с глобальной экономической неопределенностью также подстегнули интерес к драгоценному металлу.

Акции "Мосбиржи" получили поддержку после выхода данных об увеличении объема торгов в ноябре в 1,7 раза. "Мосбиржа" продолжает показывать сильные операционные результаты на фоне сохранения интереса участников к различным классам активов, при этом повышенная волатильность последних месяцев привлекает розничных инвесторов, которые сейчас составляют абсолютное большинство на бирже. По итогам 2023 года от Мосбиржи также ожидают выплаты дивидендов.

Зарубежные фондовые площадки в понедельник преимущественно находились в стадии ухода от риска. Инвесторы предпочли зафиксировать часть прибыли у локальных максимумов перед выходом важной макроэкономической статистики в течение недели, а также заседаниями ЕЦБ и ФРС в середине месяца. Индексы Мосбиржи и РТС снизились, при этом рублевый индикатор удержал ближайшую поддержку 3110 пунктов, которую проверил на прочность в течение дня. Настроения в РФ, однако, ухудшаются, что указывает на риски дальнейшего краткосрочного снижения, считает Кожухова.

Азиатские рынки акций

В Азии в понедельник на рынках акций наблюдалась смешанная динамика индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, австралийский ASX Australia вырос на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 0,4%, китайский индекс Shanghai Composite просел на 0,3%, гонконгский Hang Seng потерял 1,1%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, CAC 40 просели на 0,1-0,4%, DAX топчется на уровне пятницы) и США (индексы к 18:50 МСК снизились на 0,5-1,8% во главе с Nasdaq).

Бумаги самого закредитованного девелопера в мире China Evergrande выросли на 9,2%. Гонконгский суд по просьбе компании перенес на 29 января запланированное на понедельник слушание по делу о реструктуризации ее долга, превышающего $300 млрд. По словам адвоката Evergrande, застройщику требуется время на доработку плана реструктуризации. Судья Линда Чан в октябре говорила, что это слушание будет последним перед вынесением вердикта. Если кредиторы отвергнут план реструктуризации, суд может вынести решение о ликвидации компании, отмечает MarketWatch.

Цены на нефть

На нефтяном рынке цены к вечеру в понедельник отыграли дневные потери.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:50 составила $78,92 за баррель (+0,1% и -2,5% в пятницу), январская цена WTI - $74,05 за баррель (-0,01% и -2,5% в пятницу).

На прошлой неделе Brent и WTI потеряли в цене около 2%.

Как сообщалось, ОПЕК+ не стала менять официальные квоты на добычу по итогам прошедшего заседания. При этом отдельные страны группы добровольно сократят производство на 2,2 млн баррелей в сутки в первом квартале 2024 года. Саудовская Аравия понизит добычу на 1 млн б/с, Ирак - на 223 тыс. б/с, ОАЭ - на 163 тыс. б/с, Кувейт - на 135 тыс. б/с, Казахстан - на 82 тыс. б/с, Алжир - на 51 тыс. б/с, Оман - на 42 тыс. б/с.

Россия продлит и углубит действующие ограничения на экспорт. До конца 2023 года действует ограничение в 300 тыс. б/с на экспорт нефти и нефтепродуктов по сравнению с маем-июнем 2023 года.

"Второй эшелон" МосБиржи

Во "втором эшелоне" на МосБирже подешевели акции ПАО "Арсагера" (-13,6%), ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург ) (-12,5%), "ИК Русс-Инвест" (-11,8%), ПАО "НПО "Наука" (-11,6%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (-10,8%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (-10,6%), ПАО "Выборгский судостроительный завод" (-9,8%), "Мостотреста" (-9,5%).

Выросли акции ПАО "Бурятзолото" (+15,9%), ПАО "Лензолото" (+7,8% и +4,3% "префы"), "ЭЛ5-Энерго" (+6,9%), ПАО "РКК "Энергия" (+5,7%), "Селигдара" (+2,2%).

ПАО "ЛУКОЙЛ" получило разрешение на приобретение принадлежащих UROC Limited 2,6 млрд акций ПАО "ЭЛ5-Энерго", говорится в опубликованном в пятницу вечером распоряжении президента РФ.

Акционерный капитал "ЭЛ5-Энерго" разделен на 35,37 млрд обыкновенных акций. По данным компании на апрель 2023 г., UROC Limited принадлежит 7,4% капитала. Таким образом, "ЛУКОЙЛ" получил разрешение на приобретение всей доли UROC. Доля нефтяной компании в "ЭЛ5-Энерго" может увеличиться с 56,44% до 63,84%.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 49,06 млрд рублей (из них 8,74 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,16 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 2,77 млрд рублей на акции "Яндекса").