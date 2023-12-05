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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Правительство согласилось на льготный НДС при продаже семян для посева

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в Госдуму поправку в Налоговый кодекс, которая устанавливает НДС 10% при продаже протравленных семян подсолнечника и кукурузы, ранее с такой законодательной инициативой выступали депутаты.

Поправка была предложена в законопроект (N452648-8), текст ко второму чтению опубликован в электронной базе данных парламента. Предполагается, что норма будет применяться ретроспективно - на операции по реализации обработанных протравителями (протравленных) семян подсолнечника и кукурузы, проведенные с 1 января 2020 г., и действовать до 31 декабря 2029 г.

В октябре аналогичный по содержанию документ (№451742-8) вносила в парламент группа депутатов во главе с руководителем думского комитета по аграрным вопросам Владимиром Кашиным.

В пояснительной записке напоминалось, что по ст. 164 Налогового кодекса налогообложение по ставке 10% производится при реализации в том числе продовольственных товаров. При этом в июне 2022 года Верховный суд вынес определение, что семена подсолнечника и кукурузы, обработанные химическими или биологическими препаратами, должны при продаже облагаться НДС по ставке 20%, так как такие семена не предназначены для непосредственного производства пищевой продукции и не предназначены для пищевых и кормовых целей. "При этом протравленные семена сельскохозяйственных культур предназначены для посева и для выращивания и производства в дальнейшем продукции, предназначенной для пищевых и кормовых целей", - напоминают авторы. До момента вынесения Верховным судом указанного определения при реализации данной продукции применялась ставка НДС в размере 10%.

"Ставка НДС в размере 20% на семена сельскохозяйственных культур приведет к снижению темпов развития отрасли семеноводства, повлечет повышение налоговой нагрузки непосредственно на сельскохозяйственных товаропроизводителей, что в условиях существенного роста цен на энергоресурсы, горюче-смазочные материалы, сельскохозяйственную технику может привести к сокращению производства и росту стоимости продуктов питания", - говорилось в пояснительных материалах.

Депутаты предлагали распространить норму о 10% НДС на правоотношения, возникшие с 1 октября 2019 г.

Правительственную версию поправок планируется рассмотреть во втором чтении на пленарном заседании Госдумы 7 декабря.

Правительство РФ
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