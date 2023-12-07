Госдума ввела льготный НДС при продаже семян для посева

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении поправку в Налоговый кодекс, которая устанавливает НДС 10% при продаже протравленных семян подсолнечника и кукурузы.

Предполагается, что норма будет применяться ретроспективно - на операции по реализации обработанных протравителями (протравленных) семян подсолнечника и кукурузы, проведенные с 1 января 2020 года, и действовать до 31 декабря 2029 года.

В октябре аналогичный по содержанию документ вносила в парламент группа депутатов во главе с руководителем думского комитета по аграрным вопросам Владимиром Кашиным.

В пояснительной записке напоминалось, что по статье 164 Налогового кодекса налогообложение по ставке 10% производится при реализации в том числе продовольственных товаров. При этом в июне 2022 года Верховный суд вынес определение, что семена подсолнечника и кукурузы, обработанные химическими или биологическими препаратами, должны при продаже облагаться НДС по ставке 20%, так как такие семена не предназначены для непосредственного производства пищевой продукции и не предназначены для пищевых и кормовых целей. "При этом протравленные семена сельскохозяйственных культур предназначены для посева и для выращивания и производства в дальнейшем продукции, предназначенной для пищевых и кормовых целей", - напоминают авторы. До момента вынесения Верховным судом указанного определения при реализации данной продукции применялась ставка НДС в размере 10%.

"Ставка НДС в размере 20% на семена сельскохозяйственных культур приведет к снижению темпов развития отрасли семеноводства, повлечет повышение налоговой нагрузки непосредственно на сельскохозяйственных товаропроизводителей, что в условиях существенного роста цен на энергоресурсы, горюче-смазочные материалы, сельскохозяйственную технику может привести к сокращению производства и росту стоимости продуктов питания", - говорилось в пояснительных материалах к проекту.