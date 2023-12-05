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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

Доллар поднялся выше 92 рублей впервые с 13 ноября

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Доллар США, евро и юань активно растут на Московской бирже на торгах во вторник. При этом доллар поднялся выше 92 рублей впервые с 13 ноября, евро торгуется выше 99 рублей впервые с 7 ноября.

Курс доллара США составил 92,02 руб./$1 в 15:35, что на 1,09 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 99,59 руб./EUR1, подорожав также на 1,09 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на те же 1,09 рубля - до 95,42 руб. Курс китайского юаня вырос на 12,95 копейки - до 12,86 руб.

"Рубль несет потери на фоне завершения налогового периода, спада сырьевых цен, укрепления самого доллара, а также сезонного повышения госрасходов и активизации предпраздничного спроса на инвалюты. Сдерживают ослабление российской валюты обязательные продажи экспортерами большей части валютной выручки и эффект жесткой денежно-кредитной политики, который может быть усилен еще одним повышением ключевой ставки на декабрьском заседании ЦБ. В ближайшее время важно следить за уровнем 92,5 руб./$1, где динамика курса может затормозиться и развернуться. Если же этот технический уровень будет пробит, то на горизонте появится следующая цель - 95 руб./$1. Курсы доллара и евро могут начать отступать с середины месяца, когда состоится заседание ЦБ, а экспортеры начнут заранее готовиться к налоговому периоду. Краткосрочно ждем доллар на уровне 90-92,5 руб.", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

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