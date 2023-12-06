Brent торгуется у $77,2 за баррель после обвала до минимумов с начала июля

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Котировки нефти слабо меняются в цене утром в среду после падения до минимумов с начала июля по итогам предыдущей сессии.

К 8:10 по московскому времени февральские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures у $77,2 за баррель, что соответствует уровню на закрытие предыдущей сессии. Во вторник Brent подешевела на $0,83 (1,1%), до $77,2 за баррель.

Январские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на 6 центов, до $72,26 за баррель. По итогам прошлой сессии контракт подешевел на $0,72 (1%) - до $72,32 за баррель.

Обе марки завершили торги во вторник на самых низких отметках с 6 июля.

Участники рынка и аналитики высказывают сомнения относительно того, будут ли страны ОПЕК+ соблюдать условия добровольного сокращения добычи нефти на 2,2 млн баррелей в сутки в первом квартале 2024 года.

"Решение ОПЕК+ на прошлой неделе стало явным разочарованием как за счет не слишком впечатляющего объема дополнительных сокращений, так и из-за их добровольного характера", - сказал редактор Sevens Report Research Тайлер Ричи.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман позднее отметил, что ограничения на добычу могут быть продлены в случае необходимости.

"Рынок ему не поверил, потому что "медведи" хотят от ОПЕК+ более ясных заявлений о долгосрочных планах и заверений в том, что группы сделает все необходимое для удержания цен на нефть не ниже $80 за баррель".

Кроме того, инвесторы оценивают сигналы об изменении запасов энергоносителей в США. По данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), за неделю по 1 декабря резервы нефти в Штатах выросли на 594 тысячи баррелей. Минэнерго США обнародует свои данные позднее в сред. Опрошенные S&P Global Commodity Insights аналитики в среднем ожидают, что эти данные укажут на сокращение запасов нефти на 4,1 млн баррелей, а также на рост запасов бензина и дистиллятов на 800 тысяч баррелей.