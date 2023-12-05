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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Нефть стабильна после снижения до минимумов с середины ноября

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок слабо меняются в ходе утренних торгов во вторник, а накануне котировки опустились до минимумов с середины ноября на опасениях, что страны ОПЕК+ не будут в полной мере соблюдать взятые на себя обязательства по сокращению добычи.

Цена февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 по Москве составляет $78,03 за баррель, что соответствует уровню на закрытие предыдущей сессии. Накануне эти контракты снизились в цене на $0,85 (1,1%), до $78,03 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 5 центов и составили $73,09 за баррель. По итогам прошлой сессии они упали на $1,03 (1,4%) – до $73,04 за баррель.

В понедельник обе марки завершили торги на минимумах с 16 ноября.

На прошлой неделе отдельные страны ОПЕК+ объявили о добровольном сокращении добычи нефти на 2,2 млн баррелей в сутки в первом квартале 2024 года. В том числе Саудовская Аравия снизит производство на 1 млн б/с, Россия – на 300 тыс. б/с.

Снижение добычи со стороны ОПЕК+ обеспечит баланс на рынке нефти в первом квартале следующего года, но без дальнейших мер во втором квартале на глобальном рынке может возникнуть профицит в размере 1 млн б/с, опасаются аналитики Citi.

Кроме того, тот факт, что ограничения производства нефти являются добровольными, повышает скептицизм по поводу соблюдения условий сделки, добавили аналитики.

Brent нефть
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