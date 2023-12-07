Минпромторг ждет от ритейла дальнейшего сдерживания цен на продукты

Подорожание яиц ведомство связывает не с дефицитом, а с ростом спроса на них

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ находится в постоянном диалоге с торговыми сетями относительно динамики цен на социально значимые товары и рассчитывает, что ритейлеры и в дальнейшем будут ограничивать наценки на эти категории, заявил журналистам в кулуарах форума ВТБ замглавы ведомства Виктор Евтухов.

"У нас с торговыми сетями переговоры ведутся всегда, выстроен постоянный диалог и с ними, и с производителями. Вы знаете, что сети взяли на себя обязательства по удержанию наценки, и уже не первый год эти обязательства выполняются и перед Федеральной антимонопольной службой, и перед нашим министерством. Наценка на определенный перечень социально значимых товаров установлена на уровне не более 5%. По некоторым позициям сети сегодня работают с минусовой рентабельностью, например, по яйцу, понимая, что цену поднимать нельзя", - сказал он.

По данным Росстата, за неделю с 28 ноября по 4 декабря куриные яйца подорожали на 4,2%, неделей ранее рост составлял 4,4%, что сделало яйца лидером увеличения цен среди продуктов питания в стране.

Возможный рост цен Евтухов связал не со снижением объемов поставок в сети, а с ростом спроса.

"Яиц в магазине меньше не стало. Объем производства, по данным Росстата и Минсельхоза, находится на уровне прошлого года. Другое дело, что выросло потребление, и не только яиц, что не может не радовать. Россияне стали больше потреблять продуктов питания. В непродовольственной группе у нас тоже идет рост продаж. В общепите - значительный рост", - отметил замглавы Минпромторга.

"Если спрос увеличивается - его нужно покрывать предложением. Что наши сети и делают. Торговля выполняет все задачи, которые ставит государство. Хочу отметить, что последние годы торговые сети, как и вся российская торговля, демонстрируют ответственный подход в социально значимых для страны вопросах. Считаю, именно поэтому все сложные периоды, начиная с пандемии, мы прошли очень эффективно и успешно", - добавил он.