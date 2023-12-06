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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

Потребительские цены на курятину в России начали медленно снижаться

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Потребительские цены на мясо кур за неделю с 28 ноября по 4 декабря снизились на 0,1%, сообщил Росстат.

Неделей ранее еще сохранялся рост в 0,02%.

Медленно начали "сдавать позиции" темпы роста цен на яйца - на минувшей неделе они составили 4,2% против 4,4% неделей ранее. Однако этот показатель, за исключением некоторых видов плодоовощной продукции, продолжает оставаться самым высоким на продовольственном рынке.

С начала года цены на курятину повысились на 30,1%, на яйца - на 42,4%.

Свинина за неделю подорожала на 0,1% (на 0,3%неделей ранее), говядина - также на 0,1% (на 0,3%), баранина - на 0,04% (на 0,4%). С начала года цены на свинину выросли на 13,1%, говядину - на 6,4%, баранину - на 16,7%.

На рынке круп продолжает дорожать рис: за неделю цены на него выросли на 0,3% (на 0,5% неделей ранее). В то же время гречка стала дешевле на 0,5% (на 0,3%), пшено - на 0,6% (на 0,1%). С начала года стоимость риса поднялась на 9,9%, гречка подешевела на 18,2%, пшено - на 0,8%.

Росстат
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