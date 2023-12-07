ЦБ РФ повысил прогноз по прибыли банков на 2023 год до 3,2-3,4 трлн рублей

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Прибыль банковского сектора в 2023 году составит 3,2-3,4 трлн рублей, говорится в аналитическом обзоре ЦБ РФ.

Совокупный доход будет ниже, так как часть убытка от переоценки ценных бумаг (-0,4 трлн рублей за 10 месяцев 2023 года) банки отразили в капитале, отмечает регулятор.

В предыдущем обзоре ЦБ прогнозировал прибыль банков в 2023 году на уровне 2,4-2,9 трлн рублей.

В 2024 году банки, согласно новому прогнозу регулятор, заработают 2,1-2,6 трлн рублей. Ранее Банк России ожидал прибыль сектора в следующем году в диапазоне 1,8-2,3 трлн рублей.

ЦБ повысил прогноз по чистой процентной марже банков на 2023 год до 4,5-4,7% с 4,1-4,5% ранее, сохранил прогноз на 2024 год на уровне 4,0-4,4%.

Стоимость риска по корпоративному портфелю банков в 2023 году прогнозируется в диапазоне 0,6-0,8% (0,8-1,2% ранее), в 2024 году - 0,8-1,2% (1,0-1,3% ранее). Этот показатель по розничному портфелю в 2023 году прогнозируется на уровне 1,8-2,0% (2,1-2,4% ранее), прогноз на 2024 год сохранен на уровне 2,0-2,4%.