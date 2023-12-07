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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

Societe Generale продаст дочерние банки в Буркина-Фасо и Мозамбике

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - /Societe Generale продаст мажоритарные пакеты акций своих "дочек" в Буркина-Фасо и Мозамбике финкомпании Vista Group, что станет последним шагом французского банка по сокращению присутствия в Африке, пишет MarketWatch.

Сейчас ему принадлежит 52,6% Societe Generale Burkina Faso и 65% Banco Societe Generale Mocambique.

Финансовые условия сделки не разглашаются. После ее завершения Vista Group возьмет на себя всю деятельность этих банков, а также все клиентские портфели и всех сотрудников, сообщает Societe Generale. Банк планирует закрыть сделку в 2024 году после получения разрешения со стороны регулирующих органов.

Ранее в 2023 году Societe Generale договорился о продаже Vista Group своих "дочек" в Конго и Экваториальной Гвинее, а подразделений в Мавритании и Чаде - Coris Group. Другие европейские банки - BNP Paribas, Credit Agricole и Barclays - в последние годы также в последнее время предприняли шаги по сокращению своего присутствия в Африке.

Societe Generale Буркина-Фасо Мозамбик Африка Франция Vista Group
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