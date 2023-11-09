Чистая прибыль Airbus в III квартале оказалась меньше прогнозов

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Европейская аэрокосмическая корпорация Airbus SE увеличила чистую прибыль в третьем квартале 2023 года на 21%, выручку - на 12%.

Airbus подтвердила, что рассчитывает добиться цели поставки 720 коммерческих самолетов клиентам в этом году. За девять месяцев текущего года компания уже направила заказчикам 488 лайнеров.

"Спрос на наши самолеты остается очень сильным, и мы видим возобновившийся рост рынка широкофюзеляжных самолетов, - заявил гендиректор Airbus Гийом Фори. - Мы ожидаем, что ситуация в цепочках поставок останется сложной".

Как говорится в пресс-релизе Airbus, ее чистая прибыль в минувшем квартале составила 806 млн евро по сравнению с 667 млн евро за аналогичный период предыдущего года. Скорректированная EBIT - ключевой показатель деятельности компании - также увеличилась на 21%, достигнув 1,01 млрд евро.

Квартальная выручка Airbus составила 14,9 млрд евро против 13,31 млрд евро годом ранее.

Консенсус-прогноз экспертов, представленный самой компанией, предполагал, что ее чистая прибыль в третьем квартале составит 837 млн евро, скорректированная EBIT - 1,14 млрд евро, выручка - 15,1 млрд евро.

Выручка в сегменте коммерческих самолетов увеличилась на 22% до 11,16 млрд евро, в подразделении по выпуску вертолетов – снизилась на 17% до 1,47 млрд евро. Доход компании в оборонно-космическом сегменте уменьшился на 2% до 2,48 млрд евро.

Компания сохранила прогноз скорректированной EBIT на этот год на уровне 6 млрд евро.

Акции Airbus теряют в цене 1,9% на торгах в четверг. С начала текущего года их стоимость выросла на 15,2%.