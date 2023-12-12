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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Госзакупки зерна в интервенционный фонд выросли к понедельнику почти вдвое

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Госзакупки зерна в интервенционный фонд России во вторник по сравнению с понедельником увеличились почти в два раза и составили 32,67 тысячи тонн (на 435,457 млн рублей), сообщила пресс-служба Национальной товарной биржи (НТБ, входит в группу "Московская биржа").

Как и в первый день торгов, закупалось только зерно урожая 2023 года. Так, пшеницы 3 класса куплено 16,47 тысячи тонн (на 250,7 млн рублей), пшеницы 4 класса - 10,8 тысячи тонн (на 129,4 млн рублей), ржи - 5,4 тысячи тонн (на 55,4 млн рублей).

В ходе интервенций планируется закупить в фонд 2 млн тонн зерна к уже имеющимся в нем 3 млн тонн. На этой неделе аукционы будут проводиться каждый рабочий день, а также в понедельник, 18 декабря, скахагл в расписании торгов.

Предыдущие закупочные интервенции прошли с августа по декабрь 2022 года. Предполагается, что запасы зерна госфонда будут направлены на нужды мукомольной и хлебопекарной промышленности.

НТБ Мосбиржа
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