Турция завершила октябрь с минимальной безработицей за 11 лет

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Турция в октябре зафиксировала профицит счета текущих операций в размере $186 млн против дефицита на уровне $815 млн годом ранее, сообщил в понедельник Центральный банк Турецкой республики; кроме того, сообщается, что безработица в стране в позапрошлом месяце снизилась до минимума за 11 лет.

Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал положительное сальдо на уровне $750 млн.

Страна фиксирует профицит счета текущих операций второй месяц подряд. В сентябре он составил $1,91 млрд.

Между тем уровень безработицы в Турции в позапрошлом месяце снизился до минимальных с октября 2012 года 8,5% по сравнению с 9,1% в сентябре, согласно опубликованным в понедельник данным Турецкого статистического института (TurkStat).

Число безработных сократилось за месяц на 163 тыс. и составило 2,961 млн, количество занятых увеличилось на 246 тыс. - до 31,835 млн.