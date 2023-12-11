Акционеры "Русала" проголосовали против выплаты дивидендов за 9 месяцев

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Внеочередное собрание акционеров "Русала" большинством голосов приняло решение не выплачивать дивиденды по итогам девяти месяцев 2023 года, говорится в сообщении компании.

За невыплату было подано 62,95% от общего числа голосов, против - 32,56%.

Инициатива созыва собрания с дивидендной повесткой исходила от "Суал Партнерс" Виктора Вексельберга и его партнеров.

Совет директоров "Русала" рекомендовал отказаться от выплаты. "В условиях неблагоприятной конъюнктуры и растущих рисков на экспортных рынках решение о выплате дивидендов приведёт к снижению финансовой устойчивости компании и усложнит реализацию инвестиционных планов в 2024 году", - объяснял представитель "Русала".

"Русал" сохраняет планы по масштабной инвестиционной программе, включая социальные программы в городах ответственности и экологическую модернизацию заводов, которая оценивается в сумму на уровне $3 млрд, заявили в алюминиевой компании. Также "Русал" планирует строительство нового глиноземного завода стоимостью около $4 млрд и другой инфраструктуры в России, чтобы восстановить сырьевую безопасность после потери ряда зарубежных активов.

Инвестпрограмма, на которую ссылается "Русал", не была утверждена советом директоров и не реализуется, отмечал представитель "Суал Партнерс". В то же время, по его словам, "минимальные дивиденды в соответствии с утвержденной советом директоров политикой незначительны в сравнении с накопленной подушкой ликвидности". "Рекомендация совета директоров ОК "Русал" наглядно демонстрирует реальную цену деклараций о "равном отношении ко всем акционерам", - заявили в "Суал Партнерс".

Ранее рекомендацию о выплате дивидендов принял совет директоров "Норникеля", в котором "Русал" контролирует 26,4% акций. На долю "Русала" придется около $400 млн.

"Русал" не публиковал отчетность за девять месяцев этого года. В середине 2020 года компания перешла на полугодовой формат отчетности по МСФО. Дивидендная политика "Русала", одобренная советом директоров в 2015 году, предполагает выплаты до 15% от скорректированной EBITDA (включающей дивиденды от "Норникеля").

В прошлом году "Русал" выплатил промежуточные дивиденды по итогам первого полугодия, распределив между акционерами $302 млн (дивдоходность на момент объявления около 3%). Финальные дивиденды за 2022 год совет директоров "Русала" решил не выплачивать. По расчетам "Суал Партнерс", всего за прошлый год "Русал" мог распределить $546 млн ($244 млн с учетом выплаченных промежуточных).

Чистый долг "Русала" на конец первого полугодия - $6,29 млрд, чистый долг к EBITDA - 12x.

"Суал" неоднократно поднимал вопрос о выплате дивидендов "Русалом", но, как правило, инициатива не проходила через совет директоров алюминиевой компании, в котором доминируют топ-менеджеры компании, представители En+ и согласованные OFAC независимые директора.

Основным акционером "Русала" (57%) является En+ Group. "Суал Партнерс" владеет 25,72%, free float "Русала" - 17,4%.