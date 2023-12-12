Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,1-0,5%

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник смешанной динамикой рублевых цен blue chips на фоне закрытия части "коротких" позиций игроками и улучшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры (нефть Brent превысила $76,5 за баррель), сдерживающим фактором для покупателей остаются ожидания повышения ключевой ставки Банка России в пятницу. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,1-0,5%, лидируют в росте акции "АЛРОСА" и "Сургутнефтегаза".

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3028,3 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1053,53 пункта (+0,5%); цены большинства "голубых фишек" на МосБирже изменились в пределах 1,5%.

Доллар просел до 90,46 рубля (-0,23 рубля).

Подорожали акции "АЛРОСА" (+1,1%), "Сургутнефтегаза" (+0,9%), "Яндекса" (+0,6%), "Аэрофлота" (+0,5%), "НЛМК" (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), "Татнефти" (+0,4%), "Магнита" (+0,4%), "Северстали" (+0,2%), "РусГидро" (+0,2%), "Московской биржи" (+0,1%).

Подешевели акции ПАО "Полюс" (-1,5%), расписки TCS Group (-1,1%), бумаги "Интер РАО" (-0,8%), "НОВАТЭКа" (-0,6%), "Роснефти" (-0,5%), "МТС" (-0,5%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,3%), расписки OZON (-0,3%), акции "Газпрома" (-0,2%), "Норникеля" (-0,2%), "Русала" (-0,2%), Сбербанка (-0,1%), "Газпром нефти" (-0,1%), ВТБ (-0,1%).

Оценки аналитиков

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, индекс МосБиржи во вторник будет двигаться в диапазоне 3000-3050 пунктов. "Учитывая отсутствие новых вводных, которые бы негативно отразились на оценках компаний, мы надеемся увидеть попытки восстановления. В первую очередь это касается бумаг нефтегазового сектора и "Магнита" на фоне приближения дивидендных отсечек", - отмечает аналитик.

Учитывая негативную динамику последних дней и выросшие объемы торгов, вероятно, инвесторы решили начать закрывать свои "короткие" позиции, так как за последние дни не произошло ничего значимого, что бы оправдало столь сильное падение рынка. В акциях Сбербанка ситуация складывается печально, дополнительным негативным фактором для бумаг стали финансовые результаты за ноябрь, где Сбербанк зафиксировал снижение прибыли, отмечает Головинов.

По мнению ведущего аналитика по глобальным исследованиям компании "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, техническая картина рынка указывает на вероятность тестирования 3000 пунктов по индексу МосБиржи.

Внешний фон во вторник нестабильный: нефть торгуется в "плюсе", но динамика азиатских индексов выглядит неуверенной. В Китае продолжают рассчитывать на стимулы от государства, которые могут быть оглашены в рамках партийной конференции КПК по экономическим вопросам. В Японии рынок нервно реагирует на волатильность иены. Нефть пытается показать рост на фоне сильной технической перепроданности и роста рисков транспортной логистики в Красном море.

В США индексы акций накануне выросли на 0,2-0,4%, Dow Jones (+0,4%) обновил максимум с января 2022 года; инвесторы ожидают публикации данных по инфляции в США за ноябрь и итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Итоги двухдневного заседания ФРС будут подведены в среду. Трейдеры уверены, что американский ЦБ сохранит базовую процентную ставку на текущем уровне 5,25-5,5%. Если раньше инвесторы фокусировались на сигналах о том, насколько высоко ФРС планирует поднять ставку, то теперь речь идет о сроках ее сохранения на текущем уровне, отмечает Market Watch.

Федрезерв вряд ли даст понять, что готовится к смягчению денежно-кредитной политики, поскольку это может еще больше подогреть ожидания экспертов, прогнозирующих снижение ставки уже в первом полугодии 2024 года, говорят экономисты.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность ее снижения американским ЦБ по крайней мере на 25 базисных пунктов в первом квартале 2024 года оценивается трейдерами в 42%, по данным CME FedWatch.

До предстоящего заседания ФРС - во вторник и среду соответственно - Минтруда США обнародует данные о динамике потребительских цен и цен производителей в стране за ноябрь.

Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагает замедление потребительской инфляции в Штатах в прошлом месяце до 3,1% в годовом выражении с 3,2% в октябре. Темпы роста цен производителей, как ожидается, сократились до 1% с 1,3%.

На текущую неделю также запланированы заседания Европейского центрального банка и Банка Англии.

Азиатские рынки акций

В Азии во вторник наблюдается позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei вырос на 0,2%, австралийский ASX Australia - на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 0,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,2%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы прибавляют 0,02-0,2%).

Ожидается, что Банк Японии по итогам последнего в этом году заседания, которое пройдет на следующей неделе, воздержится от изменения денежно-кредитной политики, пишут западные СМИ со ссылкой на источники в ЦБ.

Цены производителей в стране в ноябре выросли на 0,3% относительно того же месяца прошлого года. Это минимальные темпы подъема с февраля 2021 года. Аналитики, опрошенные Trading Economics, прогнозировали в среднем увеличение на 0,1%.

Цены на нефть

На нефтяном рынке утром во вторник цены растут, продолжая восстановление после снижения на протяжении последних семи недель.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени во вторник составила $76,57 за баррель (+0,7% и +0,3% в понедельник), январская цена WTI - $71,88 за баррель (+0,8% и +0,1% накануне).

До этого марки Brent и WTI завершали в "минусе" семь недель подряд, чего не наблюдалось с 2018 года.

В то же время негативным фактором стали данные о том, что потребительские цены в Китае в ноябре упали на 0,5% в годовом выражении, максимальными темпами за три года. Дефляция в КНР отмечена по итогам второго месяца подряд, что говорит об ослаблении спроса на сырье для промышленного сектора, отмечает Market Watch.