"Ростелеком" начал строить третью очередь трансъевразийской линии связи TEA NEXT

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - "Ростелеком" начинает строительство третьей очереди новой трансъевразийской волоконно-оптической линии связи (ВОЛС TEA NEXT), которая протянется между городами Торжок (Тверская область) и Кяхта (Бурятия) и выйдет на восточную границу России с Монголией, говорится в сообщении компании.

Оператором проекта TEA NEXT выступает компания "Атлас".

Планируется, что строительство данного участка общей протяженностью около 6,3 тыс. км закончится до конца 2025 года. "Таким образом, будет полностью завершен первый этап проекта TEA NEXT и обеспечена готовность инфраструктуры новой магистральной ВОЛС между основными городами Европейской части России и территории за Уралом и Сибирью, а также возможность использовать инфраструктуру TEA NEXT для продления в направлении Монголии и Китая", - информирует компания.

"Проект TEA NEXT является одним из ключевых для "Ростелекома". Проект напрямую нацелен на наращивание экспортного телекоммуникационного потенциала страны, связанного с ростом трафика, передаваемого между Европой и Азиатско-Тихоокеанским регионом", - приводятся в сообщении слова президента "Ростелекома" Михаила Осеевского.

Компания напоминает, что общая протяженность российского сегмента ВОЛС TEA NEXT составит около 11 тыс. км. В конце 2022 года завершено строительство первой очереди линии связи протяженностью около 560 км, соединившей города Идрица (Псковская область) и Торжок (Тверская область).

ВОЛС планируется вводить в эксплуатацию поэтапно. Первая и вторая очередь первого этапа общей протяженностью около 1,4 тыс. км, соединяющих Москву и Санкт-Петербург, а также продление между городами Идрица и Торжок, будут запущены в коммерческую эксплуатацию в I квартале 2024 года.

До конца 2025 года намечается завершить первый этап целиком, продлив линию до Монголии и Китая. В 2026 году будет полностью готова вся наземная часть линии связи, которая входит во второй этап стройки, проходящей по территории России. Параллельно будет обеспечена необходимая инфраструктура для международных продлений линий, входящих в третий этап реализации проекта.

При строительстве новой ВОЛС использованы оптические волокна категории G.654, которые обеспечивают возможность организации каналов до 400 Гбит/с с общей пропускной способностью до 16 Тбит/с на пару волокон, а также могут использоваться для всех перспективных технологий магистрального оборудования DWDM.

"Ростелеком" приступил к реализации проекта TEA NEXT летом 2020 года, создав операционную компанию "Атлас", и начал в 2021 году стройку первого этапа ВОЛС. С декабря 2021 года "Ростелеком" развивал проект TEA NEXT совместно с фондом Veb Ventures, у которого было 49,99% "Атласа". Фонд вышел из СП в июле 2023 года, в результате чего структура "Ростелекома" – АО "Вестелком" – консолидировала 99,98% "Атласа". В октябре 2023 года Альфа-банк получил право приобрести 49,99% ООО "Атлас". Еще 0,02% "Атласа" принадлежит его гендиректору Александру Ратушному (до сентября 2023-го этим пакетом владел Владимир Корягин).

В 2021 году общий объем инвестиций в проект TEA NEXT оценивался на уровне $650 млн до 2025 года.