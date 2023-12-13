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Снижение оптовых цен на свинину и мясо птицы пока не сказалось на рознице

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Оптовые цены на свинину и мясо птицы в России снижаются несколько недель подряд., но пока это реально не отразился на розничных ценах, сообщили "Интерфаксу" в Национальной мясной ассоциации

По ее данным, оптовые цены на живых свиней сейчас на 20% выше прошлогодних. Но начиная с третьей декады октября они еженедельно снижаются. За период с 20 октября по 13 декабря снижение составило 17,4% - со 155 рублей до 128 рублей за кг.

Свиные полутуши за неделю подешевели на 5% - до 190 рублей за кг. С октября цены на них снизились на 9,5%. Окорок и лопатка за неделю стали дешевле на 5%, с октября - на 22%. Средняя оптовая цена на лопатку составила 260 рублей, на окорок - 270 рублей за кг.

"Примечательно, что за последние 8 лет в розничной торговле, по данным Росстата, средние цены на свинину выросли всего на 25%, поэтому доля этого вида мяса в корзине потребления заметно растет, вытесняя говядину и мясо птицы, и скоро достигнет 40% по сравнению с 32-34% несколько лет назад", - заявили в НМА.

По прогнозам НМА, в ближайшую неделю цены на свинину продолжат снижение.

В последние две недели заметно ускорилось снижение цен на мясо бройлеров, продолжили в НМА. Тушка бройлера с начала октября по 8 декабря у крупных производителей подешевела на 19% . В последние две недели цена снижалась на 5-7% в неделю. В настоящее время средняя оптовая цена на наиболее доступную тушку бройлера составляет 179 рублей за кг. Хотя цены в разных регионах отличаются, отметили эксперты.

Снижается цена и на продукцию разделки. Так, оптовая цена на куриное филе составляет 305 рублей (на 12% ниже, чем неделей ранее), бедро - 160 рублей (на 6% ниже), крыло - 155 рублей за кг (на 6% ниже).

В то же время, как отмечают в ассоциации, динамика оптовых цен пока не нашла отражения в розничных ценах.

Так, по данным Росстата на 4 декабря, цена на свинину (кроме бескостного мяса) составила 345,22 рубля за кг (рост на 0,1% за неделю, на 2,9% с начала октября), мясо кур - 231,78 рубля (снижение на 0,1% за неделю, рост на 4,4% с начала октября).

Росстат НМА
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