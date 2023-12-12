"Европейская подшипниковая корпорация" включена в SDN LIST
Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - АО "Европейская подшипниковая корпорация" (ЕПК) подпало под санкции США, сообщило Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США во вторник.
В SDN LIST также оказались дочерние предприятия компании: ООО "ТД ЕПК", ООО "ЕПК Кузница", ООО "ЕПК Новые технологии", ОАО "ЕПК Саратов", АО "ЕПК Самара", ОАО "ЕПК Волжский".
ЕПК создана в 2001 году. Согласно информации на сайте компании, она является крупнейшим российским производителем подшипников "для всех отраслей машиностроения".