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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

"Европейская подшипниковая корпорация" включена в SDN LIST

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - АО "Европейская подшипниковая корпорация" (ЕПК) подпало под санкции США, сообщило Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США во вторник.

В SDN LIST также оказались дочерние предприятия компании: ООО "ТД ЕПК", ООО "ЕПК Кузница", ООО "ЕПК Новые технологии", ОАО "ЕПК Саратов", АО "ЕПК Самара", ОАО "ЕПК Волжский".

ЕПК создана в 2001 году. Согласно информации на сайте компании, она является крупнейшим российским производителем подшипников "для всех отраслей машиностроения".

США OFAC Европейская подшипниковая корпорация
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