Структура VK планирует консолидировать 100% бывшего российского актива English First

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Одно из юрлиц образовательной платформы "Учи.Ру", принадлежащей VK, подало в ФАС ходатайство о приобретении сети школ английского языка UFirst, говорится в базе решений регулятора.

Ходатайство ООО "Учи.Ру Плюс"о приобретении 100% МК ООО "Рашмор" было подано 20 ноября.

"Рашмор" – резидент САР на территории острова Русский (Приморский край).

По данным корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, "Рашмор" является владельцем сети школ английского языка UFirst, которая образовалась путем выкупа российского бизнеса English First (EF) менеджментом у иностранного владельца.

В ЕГРЮЛ говорится, что владельцами МКООО "Рашмор" являются Елена Мухаметзянова (она же директор компании и гендиректор UFirst, ей принадлежит 55% долей), Татьяна Рясова и Мадина Фидарова (по 20%), а также Сергей Куценко (5%).

При этом Мухаметзянова в интервью Forbes заявляла, что сделка по продаже бизнеса English First в РФ готовилась давно, поиск покупателя начался еще в 2020 году.

UFirst работает на рынке 27 лет и управляет 15 школами в РФ, говорится на сайте компании.

VK развивает образование на всех ступенях – от школьного до профессионального. В периметр компании входят сервисы Skillbox, GeekBrains, SkillFactory, "Учи.ру", "Умскул", "Тетрика", "Сферум" и другие. Кроме того, VK развивает олимпиадное направление на собственной платформе All Cups.