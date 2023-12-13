Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Структура VK планирует консолидировать 100% бывшего российского актива English First

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Одно из юрлиц образовательной платформы "Учи.Ру", принадлежащей VK, подало в ФАС ходатайство о приобретении сети школ английского языка UFirst, говорится в базе решений регулятора.

Ходатайство ООО "Учи.Ру Плюс"о приобретении 100% МК ООО "Рашмор" было подано 20 ноября.

"Рашмор" – резидент САР на территории острова Русский (Приморский край).

По данным корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, "Рашмор" является владельцем сети школ английского языка UFirst, которая образовалась путем выкупа российского бизнеса English First (EF) менеджментом у иностранного владельца.

В ЕГРЮЛ говорится, что владельцами МКООО "Рашмор" являются Елена Мухаметзянова (она же директор компании и гендиректор UFirst, ей принадлежит 55% долей), Татьяна Рясова и Мадина Фидарова (по 20%), а также Сергей Куценко (5%).

При этом Мухаметзянова в интервью Forbes заявляла, что сделка по продаже бизнеса English First в РФ готовилась давно, поиск покупателя начался еще в 2020 году.

UFirst работает на рынке 27 лет и управляет 15 школами в РФ, говорится на сайте компании.

VK развивает образование на всех ступенях – от школьного до профессионального. В периметр компании входят сервисы Skillbox, GeekBrains, SkillFactory, "Учи.ру", "Умскул", "Тетрика", "Сферум" и другие. Кроме того, VK развивает олимпиадное направление на собственной платформе All Cups.

VK ООО "Рашмор" UFirst English First (EF) ФАС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Нефть Brent подешевела до $73 за баррель

Уолл-стрит во вторник выросла на данных о замедлившейся инфляции

Уолл-стрит во вторник выросла на данных о замедлившейся инфляции

Минэнерго США понизило прогноз цены Brent на 2023 г. до $82,4 за баррель

Минэнерго США понизило прогноз цены Brent на 2023 г. до $82,4 за баррель

Перезапуск калужского завода ПСМА произойдет в ближайшее время

Под санкции США попали золотодобытчики Highland Gold и "Высочайший"

Британский регулятор проверит заявления Unilever об экологичности продукции

ФНБ в ноябре уменьшился на 108 млрд, до 13,433 трлн рублей

Компания-владелец Альфа-банка попросила признать ее экономически значимой организацией

Дума приняла закон о включении транспортировки нефти в расчет средней цены Urals

Дума приняла закон о включении транспортировки нефти в расчет средней цены Urals
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });