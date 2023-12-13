Промпроизводство в еврозоне в октябре упало на 0,7%, хуже прогноза

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Объем промышленного производства в еврозоне в октябре снизился на 0,7% относительно сентября, говорится в отчете Статистического управления Европейского союза (Eurostat).

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали более умеренного снижения, на 0,3%.

Относительно октября прошлого года промпроизводство рухнуло на 6,6% при ожидавшемся снижении на 4,6%.

В сентябре промпроизводство в еврозоне снизилось на 1% в помесячном выражении и на 6,8% в годовом.

Выпуск средств производства в еврозоне в октябре упал на 1,4%, промежуточных товаров - на 0,6%. В то же время выработка электроэнергии выросла на 1,1%, товаров длительного пользования - на 0,2%.