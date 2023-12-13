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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

ФРС повысила прогноз роста экономики США на 2023 год до 2,6%

Федрезерв также понизил прогноз инфляции до 2,8%

ЭкономикаФРС сохранила базовую ставку в диапазоне 5,25-5,5%ФРС сохранила базовую ставку в диапазоне 5,25-5,5%Читать подробнее

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система (ФРС) повысила прогноз роста экономики США на 2023 год до 2,6% с ожидавшихся в сентябре 2,1%, ухудшив при этом прогноз на 2024 год - до 1,4% с 1,5%.

Ожидания Федрезерва в отношении инфляции на текущий год пересмотрены до 2,8% с 3,3%, на следующий - до 2,4% с 2,5%.

Американский ЦБ сохранил базовую процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на уровне 5,25-5,5% годовых по итогам завершившегося в среду двухдневного заседания.

Согласно медианным прогнозам руководителей ФРС, базовая ставка к концу 2024 года составит 4,6%, что предполагает понижение на 75 базисных пунктов (б.п) с текущего уровня.

Медианный прогноз для ставки на конец 2025 года составляет 3,6%, на конец 2026 года - 2,9%.

В сентябре медианные прогнозы для ставки на 2024, 2025 и 2026-й годы составляли 5,1%, 3,9% и 2,9% соответственно.

Опубликованный по итогам декабрьского заседания точечный график прогнозов (dot plot) - диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав Федеральных резервных банков (ФРБ) в отношении процентных ставок, - показывает, что 11 из 19 руководителей американского ЦБ ожидают снижения ставки в 2024 году по крайней мере на 75 б.п. Пятеро рассчитывают, что ставка будет уменьшена по крайней мере на 100 б.п.

Прогноз роста ВВП США на 2026 год повышен Федрезервом до 1,9% с ожидавшихся в сентябре 1,8%, по инфляции подтвержден на уровне 2%, по безработице - повышен до 4,1% с 4%.

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