"Газпром" выбирает площадку для производства СПГ в Белоруссии

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - "Газпром" выбирает площадку для производства сжиженного природного газа в Белоруссии, сообщил министр энергетики этой страны Алексей Кушнаренко.

"Идет сбор исходных данных и выбирается площадка под строительство этого завода. Инвестиции будут российские, со стороны "Газпрома", - сказал он журналистам в кулуарах Тюменского промышленно-энергетического форума (TNF).

Министр не уточнил сроки строительства и объем производства: "По срокам не скажу сейчас".

Как сообщалось, год назад на полях XII Петербургского международного газового форума было подписано соглашение о строительстве в Белоруссии завода по производству сжиженного природного газа. На сайте индустриального парка "Великий камень" в Минской области сообщается, что администрация индустриального парка и ООО "Газпром гелий сервис" подписали соглашение о намерениях по реализации инвестиционного проекта. В соответствии с документом, стороны изучат возможность создания производственной и сбытовой инфраструктуры для сжиженного природного газа на территории индустриального парка.

Ранее руководство Минпрома Белоруссии неоднократно заявляло, что белорусские машиностроители намерены расширять линейку автотехники, работающей на газомоторном топливе.