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ЦБ отметил замедление кредитования в отдельных сегментах, но общие темпы роста еще высокие

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - ЦБ РФ отмечает замедление кредитной активности в отдельных сегментах рынка, но общие темпы роста по-прежнему высокие, говорится в сообщении регулятора по итогам совета директоров.

"В отдельных сегментах кредитного рынка появились признаки замедления активности, однако общие темпы роста кредитования по-прежнему остаются высокими. Замедление необеспеченного потребительского кредитования в последние месяцы происходило в результате как увеличения процентных ставок, так и эффектов ранее принятых макропруденциальных мер", - говорится в сообщении.

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ЦБ также отмечает замедление активности в рыночном сегменте ипотечного кредитования, хотя темпы роста всего ипотечного портфеля были высокими из-за большого объема выдач в рамках государственных льготных программ.

"Особенно высокой оставалась активность в корпоративном сегменте, где темпы роста кредитования складываются выше октябрьского прогноза Банка России. Повышенный спрос корпоративного сектора на кредиты поддерживается как высокими ценовыми ожиданиями, так и ожиданиями относительно будущей динамики внутреннего спроса", - говорится в сообщении ЦБ.

По оценке Банка России, денежно-кредитные условия в целом продолжили ужесточаться вслед за повышением ключевой ставки в июле-октябре. Краткосрочные ставки финансового рынка повысились в связи с пересмотром вверх участниками рынка ожидаемой траектории ключевой ставки. Вслед за ростом депозитных ставок увеличился приток средств населения в кредитные организации, в том числе за счет возврата части наличных денег на банковские счета. Одновременно продолжился переток средств с текущих счетов на срочные депозиты.

ЦБ РФ
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