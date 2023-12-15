Глава ЦБ допустила продажу Банком России валюты в 2024 г. при сохранении текущей цены на нефть

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Банк России в случае поддержания цены на нефть на текущем уровне, вероятнее всего, будет продавать валюту в 2024 году, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"По поводу того, что будет происходить с нашими операциями на валютном рынке, мы действительно рассказали, как мы будем зеркалировать бюджетные операции, и много будет зависеть от цен на нефть. При текущей цене, если брать текущую цену на нефть, то, скорее всего, мы будем продавать валюту, то есть это будет при прочих равных поддерживать курс национальной валюты", - сказала она в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ, на котором было принято решение повысить ключевую ставку до 16% годовых.

В конце ноября Банк России сообщил, что с января 2024 года возобновит проведение операций на внутреннем валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Ежедневный объем и направление операций будет определяться исходя из сальдо нескольких величин: регулярных операций в рамках бюджетного правила; разницы объема отложенных с 10 августа по 31 декабря 2023 года регулярных операций и объема расходования средств ФНБ для финансирования дефицита бюджета за 2023 год; осуществленного в течение II полугодия 2023 года - I полугодия 2024 года объема чистого инвестирования ФНБ в разрешенные финансовые активы в рублях.

Окончательный расчет итогового ежедневого нетто-объема операций на валютном рынке в январе 2024 года ЦБ планирует представить в конце декабря.