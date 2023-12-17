Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Россия уже в декабре углубит сокращение нефтеэкспорта в рамках ОПЕК+

Россия уже в декабре углубит сокращение нефтеэкспорта в рамках ОПЕК+
Фото: /ftproot/textphotos/2023/12/17/oil700.jpg

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Россия, пообещавшая с января 2024 года углубить сокращение экспорта нефти и нефтепродуктов, начнет делать это уже в декабре, сообщил в воскресенье журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

Россия пообещала с сентября сократить поставки нефти и нефтепродуктов на мировой рынок на 300 тыс. баррелей в сутки к среднему уровню мая-июня и держать этот уровень до конца года. В начале декабря были приняты дополнительные решения в рамках ОПЕК+ на I квартал 2024 года - так, Россия пообещала углубить сокращение экспорта нефти и нефтепродуктов до 500 тыс. б/с к маю-июню 2023 года.

ЭкономикаРФ продолжит сокращение поставок нефти и нефтепродуктов на 300 тыс. б/с до конца 2023 г.РФ продолжит сокращение поставок нефти и нефтепродуктов на 300 тыс. б/с до конца 2023 г.Читать подробнее

"Официально у нас 300 тыс. б/с дополнительные обязательства (к снижению добычи - ИФ), а на первый квартал - 500 тыс. б/с. Но мы уже в декабре будем дополнительно добавлять объемы - это будет больше 300 тыс. б/с. На сколько - посмотрим по результатам декабря, может быть дополнительно 50 тыс. б/с, может быть больше", - сказал Новак.

Он отказался говорить, будут ли это добровольные сокращения каких-то российских компаний или Минэнерго будет давать пропорциональные рекомендации компаниям.

Новак заметил также, что в связи с обязательствами ОПЕК+, цифра экспорта нефти в 247 млн т на 2023 год, заложенная в прогнозе социально-экономического развития, опубликованного в сентябре, будет снижена. "(Она - ИФ) уточняется в связи с обязательствами ОПЕК+ вниз, пока не скажу цифру", - сказал он.

Вице-премьер РФ подчеркнул, что Россия держит добычу нефти на уровне, определенном в рамках обязательств ОПЕК+, но не уточнил ее. Россия согласилась держать добычу нефти на 500 тыс. б/с ниже уровня февраля, который зафиксирован секретариатом ОПЕК+ как 9,95 млн б/с.

"В декабре добыча в соответствии с соглашением - на 500 тыс. б/с меньше в соответствии с планами, о которых говорили. В январе такая же планируется (добыча - ИФ) - до конца 2024 года действуют соответствующие обязательства", - сказал Новак.

Александр Новак Минэнерго ОПЕК ОПЕК+
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Кабмин РФ рассчитывает, что "Газпром" и CNPC скоро договорятся о контракте по "Силе Сибири 2"

"Газпром" заявил о новых суточных максимумах поставок газа в Китай по "Силе Сибири"

Экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты в РФ обнулятся с 1 января

Экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты в РФ обнулятся с 1 января

Путин предложил сохранить первоначальный взнос по семейной ипотеке на уровне 20%

ВТБ вслед за решением ЦБ повысит ставки по вкладам

ВТБ вслед за решением ЦБ повысит ставки по вкладам
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });