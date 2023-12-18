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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Frank Media сообщило о вероятном уходе Комлева из НСПК

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Глава Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев покидает свой пост, сообщило Frank Media со ссылкой на источники, знакомые с решением Банка России.

Один из источников издания связывает увольнение с решением ЦБ. Другой указывает, что это может быть и позиция регулятора, и решение Комлева, который ранее уже предпринимал попытки оставить пост. Источник также уточняет, что исполнять обязанности гендиректора первое время будет Олег Тишаков, курирующий правовое направление НСПК.

До конца года Тишакова и Комлева ждет встреча с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной. Окончательного решения о замене еще не принято.

НСПК была создана российскими властями в 2014 году после введения против России ряда санкций. В том же году генеральным директором НСПК стал Владимир Комлев. О начале эмиссии первых карт "Мир" было объявлено в декабре 2015 года.

15 сентября прошлого года OFAC (Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США) внесло Комлева в список лиц, находящихся под блокирующими санкциями.

Одновременно с этим также было опубликовано разъяснение, согласно которому финансовые институты не из США, заключая соглашения с российской НСПК, рискуют оказаться вовлеченными в действия по обходу американских санкций за счет расширения территории использования платежной системы "Мир" за пределами России. В разъяснении также уточнялось, что сама НСПК не состоит в санкционных списках.

OFAC Владимир Комлев НСПК Олег Тишаков Эльвира Набиуллина Банк России
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